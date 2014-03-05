ظریف و کیشیدا رایزنی کردند / متن بیانیه مشترک وزیران خارجه ایران و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف و فومیو کیشیدا وزرای امور خارجه ایران و ژاپن عصر روز چهار شنبه در توکیو مناسبات دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در این مذاکرات مواضع دو کشور در مورد تحولات منطقه ای و بین المللی هم مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.



ظریف در این ملاقات ضمن تشریح دیدگاههای تهران نسبت به مذاکرات هسته ای، ابعاد فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان را تبیین کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان روابط تهران و توکیو را نزدیک، خوب و با سابقه طولانی خواند و اظهار داشت: این روابط برای تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیدواریم مناسبات به نفع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.



ظریف ابراز امیدواری کرد: همکاریهای دو کشور در ابعاد منطقه ای و بین المللی در جهت تقویت صلح و امنیت جهانی به خوبی پیش برود.



وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات هسته ای تاکید کرد: ما نسبت به حرکتی که آغاز کرده ایم، بسیار جدی هستیم و جمهوری اسلامی ایران برمبنای اراده سیاسی، پایان دادن به یک بحران غیرضروری را دنبال کرده و بر همین مبنا مسیر مذاکرات جامع و گام نهائی را پیگیری می کند.



وی تصریح کرد: رفع نگرانی از نظر ما بحث مهمی است چرا که مردم ایران نسبت به مواضع غرب در موضوع هسته ای بسیار نگران بوده و بی اعتماد هستند.



ظریف و همتای ژاپنی اش ضمن تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات سوریه، افغانستان و تحولات خاورمیانه تداوم مشورت و تبادل نظر را مورد توافق قرار دادند.



وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: امنیت خلیج فارس و ثبات و آرامش منطقه و روابط خوب با همسایگان از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.



متن بیانیه مشترک وزاری خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن



جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه ژاپن در پنجم مارس 2014 میلادی در توکیو ملاقات نمودند.



براساس بیانه مشترک صادره در 10 نوامبر 2013 در تهران، وزرای مذکور در مورد مباحث ذیل مذاکره نمودند:



- تاکید در مورد اهمیت گفتگوی مقامات عالیرتبه و مشورت های منظم دوجانبه



- استقبال از تلاش هایی که اخیراً جهت تقویت همکاری در زمینه محیط زیست و اجرای پروژه های گوناگون، از جمله پروِژه حفاظت دریاچه ارومیه، به عمل آمده است.



- تائید مشورت های فرهنگی دوجانبه جهت تقویت تبادلات فرهنگی روشنفکرانه و انسانی



- تائید همکاری در زمینه های قضایی و تمایل به نهائی نمودن پیمان دوجانبه در مورد انتقال محکومین در اسرع وقت.



موضع گیری وزرای دو کشور در مورد مباحث منطقه ای و بین المللی:



- از اجرای منظم برنامه عمل مشترک ایران و 3+EU3 استقبال نموده و تمایل خود به تلاش بیشتر جهت دستیابی به یک راه حل جامع در مورد مبحث هسته ای ابراز نمودند.



- تاکید بر اهمیت نقش سازنده در مباحثی نظیر ثبات خاورمیانه، تامین قانونمندی، عدم موانع تجاری، آزادی و امنیت کشتیرانی



- عزم راسخ برای جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی در شمال شرقی آسیا و خاورمیانه



- استقبال از تلاش های بین المللی جهت عاری نمودن خاورمیانه از سلاح اتمی و سایرتسلیحات کشتار جمعی



- قدردانی از مشارکت ژاپن با جمهوری اسلامی ایران در ارائه قطعنامه "علیه خشونت و افراطی گری" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 و حمایت ایران از نقش سازنده ژاپن بعنوان یک عضو این سازمان



- تاکید بر تمایل به همکاری نزدیک در اتخاذ اقداماتی علیه قاچاق مواد مخدر، کمک به ظرفیت سازی جهت کنترل های مرزی در افغانستان و استقبال از تعهدات ژاپن در این زمینه.