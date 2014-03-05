اعتبارات ورزش استان زنجان امسال با کاهش مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هئت والیبال استان زنجان افزود: این در حالی است که از 4 میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته به ورزش استان در سالجاری تنها نصف این میزان اعتبار جذب شده است.



وی با بیان اینکه مشکلات مالی مهم‌ترین دغدغه‌ ورزش استان زنجان است ادامه داد: به رغم تلاش های صورت گرفته مشکلات ورزش استان در سال‌جاری دوچندان شده است.



بازرگان افزود: مسئولان استان زنجان برای تحقق بودجه واقعی ورزش استان قول‌هایی را به این اداره‌کل داده‌اند.

بازرگان با بیان اینکه به رغم کمبود شدید اعتبارات ورزش استان از روند توسعه ای خود باز نمانده است افزود: خوشبختانه هیئت های ورزشی استان به رغم وجود مشکلات مالی توانسته اند به عناوین و افتخارات متعدد در سوطح ملی و بین المللی یرسند.



در این مجمع "علی صمیمی" به عنوان تنها کاندیدای تصدی ریاست هئیت والیبال استان زنجان، توانست با کسب 12 رأی از 18 رأی مأخوذه، برای چهار سال آینده در سمت خود ابقا شود.