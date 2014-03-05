1600 دانش آموز دختر در حرم عبدالعظیم الحسنی(ع) مکلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم جشن تکلیف هزار و 600 دانش آموز دختر آموزش و پرورش شهرستان ری در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار شد.

در این مراسم معنوی هزار و 600 نفر از دانش آموزان دختر در مصلای بزرگ ری و در فضائی آکنده از معنویت و نورانیت ورود به ساحت عبادت خدای متعال و انجام اعمال و تکالیف الهی را جشن گرفتند.



در مراسم مذکور حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرری، عموحیدری رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری و عباس سلیمی معاون فرهنگی و امور زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) حضور داشتند.

همچنین شرکت در مراسم غبارروبی حرم های مطهر بعنوان هدیه معنوی تولیت آستان مقدس به دخترانی که نام آنها فاطمه، زهراء و زینب بود اختصاص یافت که مورد استقبال دانش آموزان و معلمین و مربیان آنها قرار گرفت.

حجت الاسلام شاهچراغی در این مراسم ضمن عرض تبریک به نوجوانانی که به این مرحله حساس و سرنوشت ساز زندگی اعتقادی و دینی خود رسیده اند، اظهار داشت: از امروز فرشتگان الهی کارهای خوب وبد شما را ثبت می کنند پس سعی کنید دفتر اعمال شما پر از کارهای خوب و پسندیده باشد، سعی کنید از همین امروز خودتان را به نماز اول وقت عادت دهید و همراه بزرگترها در نمازهای جماعت و جمعه حضور یابید.

این مسئول اضافه کرد: برگزاری نماز جماعت در مدارس می تواند در جهت نزدیکی دانش آموزان با خدا مؤثر باشد و این راه مسئولین مدارس باید توجه ویژه ای داشته باشند.

شاهچراغی با اشاره به اینکه نماز اهمیت فراوانی در دین اسلام دارد، گفت: جایگاه نمازگزار در بالاترین مراتب و درجات الهی است.

امام جمعه شهر ری با توصیه دانش آموزان برای رعایت حجاب و عفاف و نیکی به والدین افزود: جشن تکلیف دانش آموزان مقدمه ای برای گام های استوار و بیشتر در راستای قرب الهی است.

وی ادامه داد: جشن تکلیف، مرحله جدیدی در زندگی انسان است چون افراد از این به بعد باید همه اعمال و رفتار خود را مطابق روایت اسلامی تنظیم و اجرا کرده و با الهام گرفتن از ائمه معصومین (ع) راه سعادت در زندگی را پیدا کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: رعایت حجاب و عفاف برای بانوان ارزش تلقی می شود بنابراین با حفظ حجاب ارزش و اهمیت انسان ارتقا می یابد و از گرایش به آسیب های اجتماعی مصون می مانند.

شاهچراغی با بیان این‌که مسئولیت خانواده‌ها و مربیان تربیتى آموزش و پرورش در این خصوص بسیار سنگین است، افزود: آنها باید در این دوره مقدماتى نوجوان را با تعلیم و تمرین مطالبى که مکلف باید بداند یا انجام دهد، آشنا کنند تا همزمان با جشن تکلیف، حرکت خود را به سوى وظایف انسانى آغاز کند.

وی یادآور شد: با شکوه برگزار کردن جشن تکلیف سبب زمینه جذب حداکثری نونهالان دین اسلام و مبانی دینی و مذهبی می‌شود.