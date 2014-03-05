1500 پايگاه هداياي دانش آموزان در مدارس يزد را جمع آوري كردند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل كميته امداد استان يزد، پيش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحيه جشنواره نيكوكاري در دبيرستان فاطميه زارچ اظهار داشت: جشنواره نيكوكاري امسال طي سه روز برگزار مي شود كه روز نخست آن به مدارس و دانش آموزان اختصاص يافت.

محمد اكبري عنوان كرد: فردا نيز اين جشنواره در سطح مساجد و پايگاه‌هاي بسيج برگزار خواهد شد.

وي همچنين يادآور شد: در روز جمعه، 16 اسفندماه نيز پايگاه هاي نيكوكاري در مصلاها و ميعادگاه هاي نمازجمعه برپاست و كمك هاي نمازگزاران و مردم خير استان يزد را جمع آوري مي كند.

مديركل كميته امداد استان يزد با اشاره اينكه هداياي نقدي وغيرنقدي جمع آوري شده تا پايان اسفندماه ميان خانواده هاي نيازمند توزيع مي شود، عنوان كرد: هداياي جمع آوري شده در مدارس با نظارت كميته امداد و با شناسايي دانش آموزان كم بضاعت از سوي مدير و مسئولان مدرسه، بين دانش آموزان همان مدارس توزيع خواهد شد.

وي يادآور شد: در مساجد و پايگاه هاي بسيج نيز توزيع به همين شكل است و با شناسايي نيازمندان محله هاي مختلف، هداياي جمع آوري شده در هر مسجد يا پايگاه، بين نيازمندان و افراد كم بضاعت همان محله ها توزيع خواهد شد.

سال گذشته يك ميليارد و 200 ميليون تومان در جشن نيكوكاري يزد جمع آوري شد

اكبري با تاكيد بر حفظ كرامت انساني افراد خاطرنشان كرد: در شناسايي افراد كم بضاعت از معتمدان محل كمك گرفته مي شود.

وي يادآور شد: مردم خير و نوع دوست استان يزد در سال گذشته بيش از يك ميليارد و 200 ميليون تومان به جشن نيكوكاري در قالب نقدي و غيرنقدي كمك كردند.

مديركل كميته امداد استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود فلسفه احسان و نیکوکاری را فراهم سازی زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان و خانواده های نیازمند دانست.

اکبری ضمن تبریک روز 14 اسفند ماه سالروز تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد و تقارن این مناسبت با روز درختکاری اظهار داشت: چه زیباست به موازات کاشتن درخت در طبیعت بتوانیم درخت نیکوکاری را در قلوب انسانهای نیازمند نيز بکاریم.

تاكيد دين مبين اسلام به دستگيري از ضعفا و نيازمندان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نيز در اين مراسم با اشاره به تاكيد دين مبين اسلام به نوع دوستي و دستگيري از ضعفا اظهار داشت: خداوند روحیه ایثار و خودگذشتگی را دوست دارد.

آيت الله محمدرضا ناصري تاكيد كرد: به فکر انسانها بودن و کمک کردن به آنها یکی از بالاترین مدارج کمال انسانیت است.

وی با بیان خاطراتی از حضرت امام خمینی (ره) در راستای رسیدگی به نیازمندان تصریح کرد : حضرت امام خمینی (ره) در سخت ترین شرایط زندگی نيز به فکر خانواده های نیازمند و محروم بودند و همواره سفارش به دستگیری از خانواده های نیازمند می کردند.

جشنواره عاطفه ها امروز همزمان با سراسر كشور در سراسر استان يزد نيز برگزار شد و در روز نخست اين طرح، دانش آموزان هداياي نقدي و غيرنقدي خود را به پايگاه هاي مدارس خود اهدا كردند.

اين مراسم با همكاري صدا و سيما، سازمان دانش آموزي، آموزش و پرورش، بسيج، كانون مساجد و كميته امداد در استان يزد برگزار شد.