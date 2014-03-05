افت تحصيلي و اختلال در نظام خانوادگي از پيامدهاي ارتباط‌ با جنس مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقيومي، ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان مهرآباد شهر مهردشت در يك گفتمان ديني با موضوع عشق‌هاي ناپاك اظهار داشت: انسان موجودی اجتماعی است و اقتضایش این است که علاوه بر ارتباط با خالق، با مخلوقات نیز مرتبط باشد.

وي بيان كرد: بخشی از مخلوقات که در آنها صفت انسانیت به نحو کامل تجلی یافته شامل معصومین (ع) هستند و ارتباط و توسل به آنها موجب دریافت برکات ارزشمندی در زندگی و سعادت اخروی می شود.

رئيس اداره تبليغات اسلامي ابركوه، موضوع رابطه با جنس مخالف به بهانه های مختلف و گوناگون را مورد کنکاش قرار داد و تاكيد كرد: در این نوع از ارتباط، اهداف مادی و نفسانی مورد نظر قرار می گیرد و عفت دختران پاک لکه دار می شود.

پورقیومی ادامه داد: بخشی از آسیب های اجتماعی مربوط به این نوع از عشق ها افت شدید تحصیلی، اختلال در نظام خانوادگی، بدنامی و از دست دادن عفت و دوگانگی شخصیت برای توجیه خطاها است.

این کارشناس دینی همچنین به بیان دلایل قرآنی، روایی، عقلی، خانوادگی و اجتماعی برای ممنوعیت این نوع ارتباطات پرداخت.

در اين گفتمان به سئوالات شركت كنندگان در مورد روابط دختر و پسر، عشق هاي زميني و پيامدهاي ارتباط با جنس مخالف پاسخ داده شد.