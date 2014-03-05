ارسال 250 اثر به جشنواره شعر دفاع مقدس در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی رضوی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین گشایش ششمین جشنواره شعر و سومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس آذربایجان غربی افزود: در بخش خاطره نویسی نیز 110 اثر با موضوع دفاع مقدس، خاطرات مناطق عملیات استان، بمباران شهرها و خاطرات فرماندهان و ایثارگران ارائه داده شده است.

وی از شرکت 240 نفر از هنرمندان آذربایجان غربی در جشنواره خاطره نویسی و شعر در استان خبر داد و اظهارداشت: در بخش شعر 146 نفر از شاعران استان و در بخش خاطره نویسی نیز 95 نفر حضور دارند.

سرهنگ رضوی انتقال مفاهیم و ارزشهای ناب دوران دفاع مقدس به نسل های بعدی را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکر و عنوان کرد: تبیین خاطرات دفاع مقدس در برهه های مختلف از جمله وظایف و تکالیف هنرمندان در عرصه های گوناگون است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی یاد آور شد: این استان در 35 سال گذشته شاهد رشادتهای بی شمار رزمندگان اسلام بوده و همچنان نیز این رشادتها در مقابله با بدخواهان نظام ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی اضافه کرد: بر ما وظیفه است تا برای نهادینه کردن بیش از پیش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروز از همه اصناف و بخش های جامعه بهره بگیریم.

جشنواره یک روزه شعر و خاطره نویسی دفاع مقدس آذربایجان غربی عصر امروز به کار خود پایان می دهند.