به گزارش خبرنگار مهر،‌ با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس هیئت روستایی و عشایری و همچنین جمعی از دهیاران بخش سبزدشت بافق، ظهر چهارشنبه نشست هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال نوروزی این دهستان تشکیل شد.

فوتبال جام نوروز دهستان سبزدشت بافق هر سال با عناوین مختلف به میزبانی یکی از روستاهای این بخش برگزار می‌ شود و در این نشست یک ساعته، کم و کیف برگزاری این مسابقات در نوروز 93 مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس، پس از بیان پیشنهادات و انتقادات مختلف مقرر شد؛ این مسابقات طبق روال سال گذشته و با اعمال اندک تغییراتی برگزار شود.

دبیر هیئت روستایی و عشایری بافق در این زمینه اظهار داشت: مسابقات فوتبال نوروزی دهستان سبزدشت بافق طی پنج روز به مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه (س) با عنوان جام کوثر برگزار می‌ شود.

جواد ابراهیمی افزود: میزبانی این دوره از مسابقات که در دو گروه به صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد، بر عهده روستای شیطور است.

وی بیان کرد: تمام اعضای تیم‌ها که حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 20 اسفندماه باید معرفی شوند، ضروری است که مورد تائید شوراهای روستاها باشند.

ابراهیمی تصریح کرد: این دوره از مسابقات حداکثر با حضور 10 تیم برگزار می‌شود و هر تیم مجاز است حداکثر سه بازیکن از دیگر روستاهای بخش در جمع خود داشته باشد.