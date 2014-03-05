توزیع 11 هزار پاکت نیکوکاری در خلخال/ ساماندهی 90 پایگاه در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام علی قلیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های جشن نیکوکاری در این شهرستان افزود: علاوه بر این بیش از 90 پایگاه در مدارس خلخال نیز مساعدت های دانش آموزان را در هفته نیکوکاری جعع آوری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین امسال هفت پایگاه ثابت و پنج پایگاه سیار در سطح شهرستان خلخال و بخش های تابع در امر جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به دانش آموزان نیازمند همکاری خواهند کرد.

رئیس کمیته امداد خلخال با اشاره به جمع آوری بیش از یک میلیارد ریال مساعدت های مردمی در سال گذشته و همزمان با جشن نیکوکاری تصریح کرد: از این رقم بالغ بر 65 میلیون ریال مربوط به احسان دانش آموزی بود.

وی با اشاره به حمایت این نهاد از 617 دانش آموز و 134 دانشجو و طلبه خلخالی اضافه کرد: کمک های جمع آوری شده از مدارس در اختیار دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و تحت پوشش قرار می گیرد.

علی قلیزاده با دعوت از مردم خلخال برای حضور پرشکوه در جشن نیکوکاری متذکر شد: آنچه که امروز در جامعه ما مورد نیاز است توجه بیشتر به محرومان و بی تفاوت نبودن در برابر مسائل و مشکلات یکدیگر است.

وی همچنین با اشاره به طنین انداز شدن زنگ نیکوکاری در مدارس این شهرستان طی صبح امروز و آغاز اولین روز هفته نیکوکاری یادآور شد: جشن نیکوکاری امسال با شعار"هر مدرسه یک پایگاه جشن نیکوکاری" پیگیری می شود.