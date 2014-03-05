کل و بز در صدر قربانیان شکار/ مخفیگاه دو ضارب اصلی محیط بانان گلستانی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا خیلدار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین میزان شکار و صید در کشور مربوط به گونه هایی مانند کل، بز و قوچ است.

وی همچنین با اشاره به شکار گونه های نادر از سوی متخلفان و شکارچیان تصریح کرد: در این راستا در میان گونه های نادری نیز حیواناتی مانند یوزپلنگ و پلنگ در صدر شکار از سوی شکارچیان قرار دارند.

فرمانده یگان اجرایی حفاظت محیط زیست کشور در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری شکارچیانی که به محیط بانان استان گلستان حمله کرده بودند اشاره کرد و گفت: در این راستا سه نفر از متخلفین با هماهنگی و دستور دادستان دستگیر شده اند.

سرهنگ خیلداری همچنین با اشاره به پیگیری برای دستگیری دو نفر اصلی از ضاربان حمله به محیط بانان گلستانی بیان داشت: محل مخفیگاه این دو نفر را نیز شناسایی کرده ایم.

وی بیان داشت: محلی که این دو ضارب مخفی شده اند اطراف بجنورد گزارش شده است.

فرمانده یگان اجرایی حفاظت محیط زیست کشور بیان داشت: در ملاقاتی که از این دو محیط بان داشته ایم خوشبختانه حال عمومی آنها رضایت بخش بوده و از بیمارستان ترخیص شده اند.

سرهنگ خیلدار همچنین به کمبود نیروی انسانی و محیط بان در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه محدویتهایی برای استخدام در کشور وجود دارد ولی به طور حتم در صورت دادن مجوزهای لازم اولین جایی که اقدام به استخدام نیرو در کشور می کند محیط زیست خواهد بود.

وی بیان داشت: یکی از مهم ترین دغدغه های رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز رفع این مشکل است که امیدواریم به زودی این امر محقق شود.

