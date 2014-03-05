برپایی نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه بازدید از روند آماده سازی کوچه های بنی هاشم با اشاره به اهمیت عزاداری و گرامیداشت شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت:‌ رهبر عزیز فرمودند فاطمیه را عاشورایی برگزار کنید و برگزاری مراسم روز شهادت با حضور هیئت‌های عزاداری برای ایجاد شور و شعور حسینی در ایام شهادت حضرت زهرا (س) است، باید شور عاشورایی در فاطمیه ایجاد شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: تبیین مقام و شخصیت آن بانوی بزرگوار از درک و فهم بیرون می باشد ولی آنچه مسلم است آنکه ایشان از بزرگترین واسطه های فیض الهی بود و شیعه و پیروان ولایت مدیون جهاد و مبارزه ایشان در راه دفاع از امامت و ولایت هستند، لذا بزرگان و مراجع شیعه همواره برافراشته نگهداشتن پرچم فاطمیه و الهام گرفتن از مکتب حیاتبخش حضرت زهرا(س) تاکید فرموده اند.

این مسئول ادامه داد: یکی از برنامه های تاثیرگذار در عزاداری آن بانوی مکرمه برگزاری مراسم تشییع نمادین آنحضرت در شام شهادت ایشان است، این مراسم عظیم ابتدا از قم آغاز گردید و با تاکید مرجع عظیم الشان مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) روز به روز بر شکوهش افزوده شد و هم اکنون بسیاری از شهرهای کشور را فراگرفته است و مراجع عظام تقلید بر لزوم برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاکید فرمودند.

محمودی ادامه داد:‌ بیش از یک دهه است که این مراسم باشکوه در شهرستان ورامین برگزار می شود و امسال نیز با شکوه‌تر از سال‌های پیش این مراسم اجرا خواهد شد.

این کارشناس مذهبی گفت:‌ مصیبتی که از شهادت حضرت زهرا (س) بر بشریت وارد شد نه تنها به مسلمین که بر تمام بشریت خسران وارد کرد ‌و امروز باید با پیروی از فرامین الهی زمینه استقرار فرهنگ ناب فاطمی در جامعه فراهم شود و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی از جامعه از بین می رود.

وی یادآور شد:‌ 13فروردین امسال مصادف با شب شهادت حضرت زهرا (س) است و باید این امر به‌طور مناسب به مردم اطلاع رسانی شود، مردم قطعاً حرمت نگه خواهند داشت، امسال هم مانند سال های گذشته مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) با شکوه خاصی برگزار می‌ شود.

امام جمعه موقت ورامین متذکر شد: همایش بزرگ فاطمیون روز پنجشنبه 22 اسفند ماه با حضور دکتر عصام العماد روحانی شیعه شده که اکنون به تبلیغ دین اسلام و مکتب حقه شیعه است، برگزار خواهد شد و ایشان با حضور در قرچک، جوادآباد، خیرآباد و ورامین مهمترین دلایل انتخاب مذهبی تشیع را برای مردم تبیین خواهد کرد.

محمودی عنوان کرد: برای نخستین بار نمایشگاه کوچه های بنی هاشم همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) به همت شهرداری در ورامین برگزار می شود و اکنون مسئولین مربوطه در حال اماده سازی این نمایشگاه هستند که قطعا حال و هوای دیار 15 خرداد را متحول خواهد کرد.

وی بیان داشت: این پروژه بزرگی است که در حال اجرا است و لیاقت و توفیق اجرای آن نصیب هرکس نخواهد شد،شما عزیزان قطعا در دعاهای مردم سهیم خواهید بود و ماجور هستید.

علی عباسی معاون فرهنگی اجتماعی شهردار ورامین ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای طرح گفت:روند اجرایی این طرح به خوبی پیش می رود و بر آن هستیم که تا ۲۳ اسفند روز شهادت حضرت زهرا(س) آماده بهره برداری شود.



وی ادامه داد: بازسازی صحنه ای از غدیر،باغ فدک، سقیفه، مسجد النبی(ص)، باب الالباب، کوچه بنی هاشم، محل سیلی خوردن خانم زهرا(س)، منزل امیرالمومنین(ع)، بیت الزهرا(س)، حجره میثم تمار، منزل سلمان فارسی، بقیع، بیت الاحزان و … در این پروژه بازسازی می شوند.



عباسی گفت: همچنین قسمتی برای پاسخگویی به شبهات در این پروژه تعبیه شده که روحانیون و متخصصان در این محل ساکن و به شبهات پاسخ خواهند گفت.



وی بیان داشت: پروژه مذکور از ۳ اسفند ماه استارت خورده و با کار سخت و شبانه روزی عوامل اجرایی تا ۲۳ اسفند به اتمام می رسد.