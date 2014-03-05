استاندار خراسان رضوی از نیروهای معتدل است/خاطره روحانی از زمان انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رییسجمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر در خصوص مهمترین مسایل و مباحث روز کشور پرداختند.
در ابتدای این جلسه، با تصویب هیأت وزیران، علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد.
رییسجمهوری در این جلسه با بیان اینکه خراسان رضوی مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) و ملجأ و پناهگاه مردم از نظر معنوی و روحی است، مشهد را از مظاهر عمده ارتباط مردم ایران و مسلمانان کشورهای دیگر با خاندان رسالت دانست و سایه لطف و عنایت امام رضا(ع) را در همه مقاطع حساس، سبب حفاظت از کشور ذکر کرد.
روحانی با استناد به روایت رسول اسلام(ص) که امام رضا(ع) را پاره تن خود دانستند، آستان مقدس آن حضرت را موجب نزول رحمت الهی و رفع گرفتاری عنوان کرد.
وی مدیریت استان خراسان رضوی را به جهت اینکه عرصه خدمت به زائران حرم رضوی و خیل عظیم مشتاق آن حضرت از سراسر جهان اسلام است و میتواند بخش مهمی از دیپلماسی عمومی ما با دیگر مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی را شکل دهد، فوقالعاده مهم ارزیابی کرد و رفتار پسندیده با زائران را سرمایه و خاطره ارزشمندی دانست که میتواند به تقویت روابط بین ملت ما با دیگر ملتهای مسلمان منجر شود.
رییسجمهوری با تأکید بر لزوم هماهنگی با نماینده رهبری و تولیت آستان قدس، این هماهنگیها را موجب همافزایی در بهرهگیری از همه ظرفیتها برای توسعه و پیشرفت استان و خدمترسانی شایسته به زائران حرم رضوی دانست.
وی همچنین با تأکید بر بهرهگیری شایسته از گردشگری مذهبی، ارایه خدمات گردشگری سلامت به زائران مسلمان دیگر کشورها را مایه همافزایی بیشتر در جذب گردشگر و تقویت اشتغال در استان ذکر کرد و گردشگری را از جمله مهمترین و کوتاهترین راه توسعه اشتغال برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با توسعه جذب گردشگر مذهبی به خراسان رضوی، زمینه توسعه گردشگری در مناطق دیگر کشور نیز فراهم شود.
رییسجمهوری استان خراسان رضوی را به جهت کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و بخش خصوصی، از استانهای مهم کشور توصیف و دستگاههای مسئول را به حل مشکل آب در استان و تقویت بخش کشاورزی توصیه کرد.
وی استاندار را به رعایت اعتدال در همه امور و بهرهگیری از همه نیروهای معتدل که با آرمانهای دولت همراه هستند، صرفنظر از علایق سیاسی آنان توصیه کرد.
رییسجمهوری همچنین استاندار جدید استان را از نیروهای معتدل، اخلاقی، دلسوز و پرتلاش دانست و اظهار امیدواری کرد که در پرتو همین ویژگیها و با اهتمام فراوان بتوانند امید و آرامش در مردم را تقویت کنند.
روحانی با ذکر خاطرهای از دوران انتخابات، افزود: مشهد نقطه شروع و پایان برنامههای انتخاباتیاش بوده است و شور و هیجان و اشتیاق کم نظیر مردم نسبت به آرمانهای دولت تدبیر و امید را دینی نسبت به مردم با وفا و پرشور استان بر عهده خود و دولت دانست و استاندار را به برنامهریزی و هماهنگی لازم برای ادای شایسته این دین سفارش کرد.
رییسجمهوری همچنین از خدمات آقای فروزانمهر استاندار پیشین خراسان رضوی نیز قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
در جلسه امروز دولت با افزایش 20 درصد حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1393 نسبت به سال 1392 موافقت کرد.
براساس این مصوبه، ضریب حقوقی سال 1393 اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
همچنین بر پایه مصوبه مذکور، حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلین و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز تعیین گردید.
در جلسه امروز هیأت دولت با توجه به رویکرد تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی که از محورهای اقتصاد مقاومتی است، اختصاص مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای ساختمان شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام نیز به تصویب رسید.
در جلسه هیأت دولت عنوان شد؛
استاندار خراسان رضوی از نیروهای معتدل است/خاطره روحانی از زمان انتخابات
رئیسجمهور با بیان اینکه استاندار خراسان رضوی از نیروهای معتدل، اخلاقی، دلسوز و پرتلاش است، وی را بر لزوم هماهنگی با نماینده رهبری و تولیت آستان قدس و همچنین رعایت اعتدال در همه امور و بهرهگیری از همه نیروهای معتدل که با آرمانهای دولت همراه هستند، توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رییسجمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر در خصوص مهمترین مسایل و مباحث روز کشور پرداختند.
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