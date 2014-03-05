هیچ مکتبی به اندازه اسلام و تشیع ظرفیت تمدن سازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی عصر چهارشنبه در همایش طلاب و روحانیون مدارس علمیه فارس با موضوع تمدن سازی اسلامی گفت: برخی مدعی هستند که متدولوژی حوزه در جهت استفاده از پتانسیل ها و ظرفیتهای بسیار قوی تشیع مشکل دارد چرا که باید با استفاده از آیات و روایات موجود به تمامی مشکلات فائق آمد.

وی تصریح کرد: احتیاجی به دور انداختن متدولوژی شیعه نیست در حالی که با داشته های موجود می توان تمامی پرسشها را پاسخ داد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بدون فقه حکومتی، حکومت فقهی نیز ممکن نیست و بدون فقه تمدنی، تمدن فقهی نیز نخواهیم داشت.

رحیم پور ازغدی یاد آور شد: فقه یک بعدی نیست بلکه شامل همه ابعاد زندگی می شود و باید توجه کنیم که علم اصول فقه محدودیت ندارد بلکه همه ابعاد جامعه و تمدن سازی را شامل می شود.

وی تاکید کرد: مسائل علم فقه ما کاملا امروزی است با اینکه مربوط به چندین دهه قبل است اما ارائه کنندگان و آموزش دهندگان آن باید به مباحث مختلف توجه کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز مفهوم رسانه با گذشته تغییر کرده گفت: در حال حاضر برخی از مراجع موضوعی را حرام اعلام می کنند اما دولت همان موضوع را اجرایی می کند که نمونه آن مکالمه تصویری است البته تمامی این کارها از روی دلسوزی انجام می شود. اما باید به مباحث مختلف هر موضوع توجه کرد.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: متاسفانه فقه رسانه و اخلاق رسانه را کسی نمی گوید و همین موضوع هم یک ضعف است یک مرجع سود بانکی را ربا می داند مرجعی دیگر همان سود را تایید می کند. این گونه رفتارها برای مردم جای سوال باز می کند.

وی تاکید کرد: نظام آموزش و پژوهش حوزه مشکل دارد و باید برای رفع این مباحث مسائل را به بحث گذاشت.

رحیم پور ازغدی افزود: دشمن فعال است و در تمامی صحنه ها حضور دارند بنابر این باید از تمام داشته ها و ظرفیتها به خوبی استفاده شود.