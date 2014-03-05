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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۳

فتاحي:

230 دانش ‌آموز بافقی در المپاد طرح دادرس شرکت کردند

230 دانش ‌آموز بافقی در المپاد طرح دادرس شرکت کردند

بافق - خبرگزاري مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق از حضور بیش از 230 نفر از دانش ‌آموزان در المپیاد آماده طرح دادرس خبر داد.

محمد‌رضا فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ‌های برتر 17 آموزشگاه از شهرستان بافق در المپیاد آماده طرح دادرس شرکت کرده ‌اند که هشت تیم 14 نفره از دانش ‌آموزان دختر و 9 تیم 14 نفره از دانش ‌آموزان پسر در این المپیاد به رقابت می ‌پردازند.

وی عنوان کرد: تیم ‌های راه یافته به این المپیاد در آموزشگاه ‌های خود به رقابت پرداخته ‌اند و هم ‌اکنون نیز در سطح شهرستان مهارت ‌های تخصصی امدادی و عمومی آنان مورد ارزیابی قرار می ‌گیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق، مهارت‌ های تخصصی را شامل کنترل و ارزیابی علائم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، پانسمان و بانداژ، آتل ‌بندی و اسکان اضطراری و مهارت‌ های عمومی را شامل پناه‌ گیری، تخلیه اضطراری، اطفای حریق و ... عنوان کرد.

وی یادآور شد: طرح دادرس به معنی دانش‌ آموز آماده در روزهای سخت است.

فتاحی افزود: دانش ‌آموزانی که رتبه اول دوم و سوم این المپیاد را کسب کنند برای مرحله استانی و المپیاد اردیبهشت 93 استانی انتخاب می ‌شوند.

کد مطلب 2250230

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