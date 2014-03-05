230 دانش ‌آموز بافقی در المپاد طرح دادرس شرکت کردند

محمدرضا فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های برتر 17 آموزشگاه از شهرستان بافق در المپیاد آماده طرح دادرس شرکت کرده اند که هشت تیم 14 نفره از دانش آموزان دختر و 9 تیم 14 نفره از دانش آموزان پسر در این المپیاد به رقابت می پردازند.
وی عنوان کرد: تیم های راه یافته به این المپیاد در آموزشگاه های خود به رقابت پرداخته اند و هم اکنون نیز در سطح شهرستان مهارت های تخصصی امدادی و عمومی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق، مهارت های تخصصی را شامل کنترل و ارزیابی علائم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، پانسمان و بانداژ، آتل بندی و اسکان اضطراری و مهارت های عمومی را شامل پناه گیری، تخلیه اضطراری، اطفای حریق و ... عنوان کرد.
وی یادآور شد: طرح دادرس به معنی دانش آموز آماده در روزهای سخت است.
فتاحی افزود: دانش آموزانی که رتبه اول دوم و سوم این المپیاد را کسب کنند برای مرحله استانی و المپیاد اردیبهشت 93 استانی انتخاب می شوند.
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