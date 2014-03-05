5 منطقه صید و شکار ممنوع در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر عصر چهار شنبه در نشست هماهنگی یگانهای حفاظت محیط زیست استانهای همجوار لرستان اظهار داشت: در حال حاضر پنج منطقه صید و شکار ممنوع در استان لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به مساحت این مناطق صید و صید شکار ممنوع در لرستان بیان داشت: این مناطق صید و شکار ممنوع 7.9 درصد از مساحت سطح استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین به مناطق حفاظت شده استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر چهار منطقه حفاظت شده در لرستان وجود دارد.

بازگیر ادامه داد: این مناطق حفاظت شده نیز 6.22 درصد از مساحت استان لرستان را خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به وجود زیستگاههای سمندر لرستانی عنوان کرد: این زیستگاهها نیز یک درصد از مساحت استان محسوب می شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه 25 درصد از تنوع حیات وحش کشور در استان لرستان وجود دارد، گفت: لرستان 1.7 درصد خاک کشور را به خود اختصاص داده است.

بازگیر با اشاره به وجود 10 درصد از جنگلهای کشور در استان لرستان تصریح کرد: همچنین 12 درصد از روان آبهای کشور نیز در استان لرستان قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به منطقه زاگرس بیان داشت: مساحت این منطقه هزار و 500 کیلومتر است و بیش از 40 درصد از منابع آبی کشور در این منطقه تامین می شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان از وجود 530 گونه حیات وحش در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: همچنین بین هزار و 700 تا دو هزار گونه گیاهی نیز در این منطقه رویش دارند.