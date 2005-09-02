گزارش البرادعي درباره برنامه هاي هسته اي ايران فردا ارائه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فرانكفورترآلگماينه ، 35 كشور عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در نشست سه هفته قبل خود از " محمد البرادعي " مدير كل خواستند تا گزارش كتبي خود درباره آخرين وضعيت پرونده فعاليت هسته‌اي ايران و روند اجراي قطعنامه اين نشست اضطراري را تا 3 سپتامبر ( 12 شهريور ) به اين شورا ارائه دهد .

اين منبع خبري به نقل از يكي از اعضاي دفتر مديركل آژانس نوشت : گزارش البرادعي هنوز تكميل نشده است اما مسئولان آن براي به نتيجه رساندن آن در حال تلاش هستند

وي همچنين با بيان اينكه زمان دقيق ارائه اين گزارش مشخص نيست ، خاطر نشان كرد : افرادي كه بر روي گزارش آژانس درباره ايران كار مي كنند فردا همزمان با تعطيلي ادارات مختلف بايد در محل آژانس حضور داشته باشند تا اين امر را به پايان برسانند .

فرانكفورترآلگماينه افزود : اعضاي شوراي حكام در تاريخ 19 سپتامبر در خصوص گزارش البرادعي تشكيل جلسه داده و پيرامون آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .