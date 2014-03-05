1600 دانش آموز ممتاز شهریار تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر از دانش آموزان ممتاز و مدیران برتر مدارس شهرستان شهریار با حضور ائمه جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی (ره)، قاری بین المللی قرآن دکتر جواد فروغی، رئیس آموزش و پرورش شهریار و جمعی از فرهنگیان برگزار شد.

این جشنواره از روز یکشنبه مورخ 11 اسفندماه به مدت چهار روز برگزار شد و دانش آموزان ممتاز مقاطع ابتدایی و راهنمایی دختران و پسران، متوسطه پسران و دختران به ترتیب در روزهای جداگانه در این مراسم حضور یافته و هر روز بطور متوسط 400 دانش آموز ممتاز بهمراه مدیران آموزشی خود مورد تقدیر مسئولان حاضر قرار گرفتند.

تحصیل 250 هزار دانش آموز در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد

در مراسم اختتامیه نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد اظهار داشت: شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد که این میزان از جمعیت 12 استان کشور بیشتر است.

حسین گروسی عنوان کرد: به تبع این جمعیت رو به رشد، جمعیت دانش آموزی نیز در این شهرستانها بسیار زیاد است به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 250 هزار دانش آموز در این حوزه به تحصیل می پردازند، لذا باید به مدارس توجه ویژه ای شود و کیفیت مدارس ارتقا یابد اگرچه حرکتهای موثری نیز در این زمینه انجام شده است و وجود این تعداد دانش آموز برتر و ممتاز نشان دهنده همت و توان دانش آموزان و فرهنگیان این منطقه است.

این مسئول خطاب به دانش آموزان گفت: آینده ایران اسلامی در دستان پرتوان شماست لذا باید با تلاش و همت والای خود در مسیر فتح قله های علم و دانش گام بردارید، مسئولان نیز وظیفه دارند تا شما را حمایت کرده و راه را برایتان هموار سازند که البته تمام تلاشها نیز بر همین اصل است، امیدواریم با همت شما دانش آموزان زمینه حضور مقتدرانه تر و عزتمندانه تر ایران اسلامی در عرصه های جهانی بیش از پیش فراهم شود.

سرانه فضاهای آموزشی با جمعیت موجود تناسب ندارد

وی با اشاره به برخی مشکلات آموزشی حوزه انتخابیه افزود: با توجه به مهاجرپذیری و رشد بی رویه جمعیت در این شهرستانها، سرانه فضاهای آموزشی با جمعیت موجود تناسب ندارد و این مساله تعلیم و تربیت فرزندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، البته با حضور پررنگ خیرین بخشی از این نیازها تامین شده اما هنوز نیز کمبودهایی وجود دارد.

گروسی دو ناحیه شدن آموزش و پرورش را یکی از ضروریات این شهرستان برشمرد و گفت: تحقق این مهم گامی بسیار مثبت برای مدیریت بهتر خواهد بود که با پیگیری های مسئولان شهرستان این طرح با موافقت وزیر وقت هم اکنون در مرحله کارشناسی و نهایی شدن قرار دارد.

شهریار با 125 هزار دانش آموز؛ پرجمعیت ترین منطقه آموزشی کشور است

در ادامه مراسم رئیس آموزش و پرورش شهریار به ارائه گزارشی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداخت و اظهار داشت: شهرستان شهریار به لحاظ جمعیت و تعداد دانش آموزان بزرگترین شهرستان استان تهران است که با دارا بودن بیش از 125 هزار دانش آموز و هفت هزار فرهنگی حتی در کشور هم دارای رتبه اول است.

سمیر بان پرور متذکر شد: برغم تمام کمبودها تلاش ما بر این بوده که با استفاده از ظرفیتهای خیرین در احداث فضای آموزشی و همت معلمین، تعلیم و تربیت دانش آموزان با وفقه ای مواجه نشود و حضور این تعداد دانش آموز برجسته و ممتاز که مورد تقدیر قرار گرفته اند، موید همین مساله است.

مدرسه ایرانی اسلامی شهریار از پروژه های شاخص کشوری است

این مسئول برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان را بسیار خوب و منسجم ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته این شورا موفق به کسب رتبه برتر در سطح استان شد و برغم اینکه شهریار دارای بزرگ ترین حوزه دانش آموزی و معلمی در استان و حتی کشور است اما با مدیریت کارآمد و تعامل مسئولان ارشد شهرستان در حال حاضر مشکل حادی وجود ندارد.

وی به پروژه مدرسه ایرانی اسلامی اشاره و عنوان کرد: این پروژه یکی از طرحهای شاخص در سطح کشور است که در شهریار احداث و به عنوان نقطه قوتی برای آموزش و پرورش شهرستان محسوب می شود، این پروژه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع و با زیربنای 14 هزار مترمربع در حال احداث است و بنا بر برنامه ریزی ها در آینده ای نه چندان دور به بهره برداری می رسد.

همچنین قاری بین المللی دکتر جواد فروغی نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت یادگیری آموزه های قرآنی و تاثیر آن در زندگی افراد، خواستار توجه بیشتر والدین و معلمان به این موضوع شد و در ادامه نیز با روایت داستانهایی قرآنی و ذکر نکاتی جالب از آموزه های این کتاب الهی دانش آموزان را به فراگیری علوم دینی تشویق کرد.