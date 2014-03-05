پنج مرکز برای اسکان مسافران در صالح آباد پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شالبافیان بعدازظهر چهارشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهر صالح آباد با بیان اینکه اعضای ستاد تسهیلات نوروزی باید برای رفاه حال مسافران نوروزی و جلب رضایت آنان و اهالی بخش اهتمام ورزند، گفت: مسافران و مردم بخش صالح آباد نباید هیچ گونه دغدعه ای برای گذران تعطیلات نوروز در این بخش داشته باشند.

شالبافیان با اشاره به اینکه تبلیغات و اطلاع رسانی به مسافران برای ورود به شهر صالح آباد از طریق شهرداری انجام خواهد شد، افزود: راهنمایی مسافران باید به گونه ای باشد که به راحتی اماکن مورد نظر خود را بیابند.

وی با بیان اینکه دو مرکز اسکان برای مسافران نوروزی در شهر صالح آباد در نظر گرفته شده است، اذعان داشت: در تعطیلات نوروز امسال علاوه بر مدرسه شهید ثانی، مدرسه امام خمینی نیز افزوده شده و آمادگی پذیرش مسافران را دارد.

شالبافیان افزود: همچنین حسینیه زنجیر زنان شهر صالح آباد، حسینیه های روستاهای حسن قشلاق و همه کسی نیز برای اسکان مسافران در مواقع ضروری آماده است.

وی با اشاره به اینکه اعضاء ستاد تسهیلات نورزوی باید تدابیر لازم را برای رفاه مسافران و مردم بخش صالح آباد بیندیشند، اذعان داشت: افزایش ضریب امنیتی در شهر و روستاها، نظارت بر عرضه مواد غذایی و بازدید از رستورانها و سوپر مارکت ها، اجرای طرح امنیتی در آخرین چهارشنبه سال، نظارت بر فعالیت خودپردازها در ایام تعطیلات و شارژ مستمر آنها برای ارائه خدمات در ساعات خاصی از روز به مسافران در هنگام ضرورت، نصب علایم هشدار دهنده رانندگی در مسیرهای پر حادثه و افزایش اکیپ سواره و پیاده نیروهای انتظامی در روز 13 فروردین در محوطه جنگلی و گردشگری صالح آباد برای جلب رضایت مردم در این ایام سال ضروری است.

ارائه خدمات به مسافران نوروزی صالح آباد از 25 اسفندماه آغاز می شود

شهردار شهر صالح آباد نیز در این ستاد گفت: از 25 اسفند اطلاع رسانی از طریق بروشور، نصب بنر در ورودی، خروجی و مراکز پرتردد شهر برای راهنمایی مسافران نوروزی انجام خواهد شد.

احمد رسولی از برگزاری جشن تحویل سال نو در پارک ورودی شهر صالح آباد خبر داد و اظهار داشت: شهر صالح آباد در آغاز سال جدید با اجرای برنامه های شاد ومتنوع پذیرای عموم مردم و شهروندان خواهد بود.

رسولی با اشاره به اینکه ارائه خدمات شهرداری صالح آباد در ایام تعطیلات نوروز به صورت شبانه روزی خواهد بود، گفت: پرسنل شهرداری به صورت شیفتی در ایام تعطیلات نوروزی با تمام توان برای استقبال و میزبانی مسافران نوروزی آمادگی دارند.

وی افزود: معرفی پتانسیل های گردشگری صالح آباد در قالب بروشور توسط نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بهار، استقرار کانکس هلال احمر در محوطه روبروی مسجد النبی شهر صالح آباد، تنظیف معابر، استقبال از مسافران نوروزی با پخش گل و شیرینی و اطلاع رسانی از طریق نصب پرده و بنر برای سهولت اسکان مسافران نوروزی توسط شهرداری از دیگر اقداماتی است که این ارگان برای سهولت تعطیلات مردم این منطقه و مسافران انجام خواهد داد.