تنوع زیستی خلیج فارس منبع بزرگی برای تولید دارو است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی عصر چهارشنبه در دومین همایش بین المللی خلیح فارس در بوشهر با اشاره به وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز و تنوع زیستی در خلیج فارس اظهار داشت: منابع عظیم خلیج فارس به علت عدم استفاده صحیح در حال نابودی است.

وی بر لزوم انجام تحقیقات و پژوهش‌های مناسب برای استفاده مناسب از این منابع و جلوگیری از نابودی آنها تاکید کرد و بیان داشت: در چنین همایش‌هایی باید افق نوینی برای پژوهشگران معرفی شود و شاهد ارائه راه‌حل‌های عملیاتی باشیم.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور اضافه کرد: یکی از فرصت‌های مناسب برای تحقیقات دانشمندان، خلیج فارس است که باید با تحقیقات خود راهکارهایی را در زمینه چالش‌های خلیج فارس ارائه کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید از این فرصت یعنی تحقیقات دانشمندان به خوبی بهره ببرند.

آب از مهمترین چالش‌های عصر امروز است

وی انجام تحقیقات را راه مناسبی برای رفع مشکلات عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی رشته‌های مرتبط با انرژی، تکنولوژی دریا و ترابری دریایی خلیج فارس در مراکز دانشگاهی فرصت بسیار خوبی است.

واشقانی فراهانی با بیان اینکه آب از مهمترین چالش‌های عصر امروز و حتی از انرژی نیز مهم‌تر است، تصریح کرد: خلیج فارس دارای منابع عظیم اب است که دانشمندان باید به این عرصه ورود کنند و نگرانی‌ها را در مورد منابع آبی کاهش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم جلوگیری از تخریب ذخایر و منابع طبیعی موجود در خلیج فارس تاکید کرد و بیان داشت: باید با شیوه‌های علمی و پژوهشی از غارت منابع غنی خلیج فارس جلوگیری کنیم و از هویت ایرانی و فارسی این آبراه دفاع کنیم.