موزه میراث روستایی گیلان در خاورمیانه منحصر به فرد است

در دل طبیعت جنگلی سراوان موزه‌ میراث روستایی گیلان حفظ شده و با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه‌های روستایی واچینی و دوباره‌ چینی شده از ۹ حوزه‌ مختلف فرهنگی - معماری استان که خاطرات حدود ۱۵۰ سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیت‌های روستاییان آن زمان، بی شک زندگی گذشته‌ نه چندان دور گیلان برایتان زنده خواهد شد.

شهرک تاریخی ماسوله نگین پرنقش و نگار گردشگری

ماسوله در ضلع شرقی یکی از رشته کوه های تالش قرار دارد. این محل که به سبب نوع معماری خانه هایش شهرتی جهانی یافته است، در شیب کوه واقع شده و نمای خانه های پله ای آن در دامنه سرسبز و سر برافراشته کوه ها و رودخانه ی خروشان "ماسوله رودخان " که از خط القعر دره می گذرد، از دل انگیزترین و دیدنی ترین مناظر گیلان و ایران است.

قلعه رودخان گردشگران را به سوی خود فرا می خواند

دژ رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه‌ای تاریخی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن گیلان است. برخی از کارشناسان ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب‌ها به ایران دانسته‌اند.

این دژ با ارزش تاریخی که دارد بنابر ساختار، معماری و ویژگی‌های استراتژیکی و رزمی در ۳۰ امرداد ۱۳۵۴ خورشیدی، به شماره ۳/۱۵۴۹ در سیاهه‌ یادمان‌های دیرین ایران ( فهرست آثار تاریخی و ملی) ماندگار شد.

لاهیجان عروس شهرهای ایران

بام سبز لاهيجان در مسير بالای شيطان كوه و در فضايی دل‌انگيز قرار دارد. اين محوطه سبز و زيبا به وسيله گذرگاهی به قسمت جنوبی پای كوه منتهی می‌شود. از بام سبز حدود هزار پله سيمانی تا پای كوه تعبيه شده كه يكی از مسيرهای منتهی به بام سبز است.

آبشاری زيبا و ديدنی از بدنه كوه به طرف پای كوه سرازير می‌شود. تله‌كابين بام سبز لاهيجان به عنوان نخستين تله‌كابين گيلان راه‌اندازی شده است. تله‌كابين با هدف توسعه گردشگری ايجاد شده و ظرفيت جابه‌جايی سالانه 968 هزار نفر برای آن پيش‌بينی شده است.

تالاب بین‌المللی انزلی از زیباترین مناظر آبی دنیا

تالاب بین‌المللی انزلی از جمله زیباترین مناظر آبی بوده که محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است. در داخل تالاب جزایر زیبایی وجود دارد و دو شهر زیبای بندرانزلی و آبکنار در ساحل آن قرار دارند.

تالاب انزلی با وسعت ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر مربع حکم تصفیه خانه را برای رودخانه هایی دارد که به دریای خزر می ریزد. این تالاب با بیش از ۱۰۰ گونه پرنده ۵۰ گونه ماهی صدها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم نظیری دارد.

تالاب انزلی از سال ۱۳۵۴ جزو تالاب های بین‌المللی تحت حفاظت شد و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر است. تالاب بین‌المللی انزلی از سالیان دور همه ساله پذیرای مسافران بی شمار داخلی و جهانگردان خارجی است.

گل سوسن چلچراغ از گل های نادر جهان

گل سوسن چلچراغ یکی از گل های نادر جهان است که تنها در دو منطقه داماش رودبار ایران و لنکران آذربایجان به ثبت رسیده است.البته این گل در مناطق وسیعی از اشتب درفک به صورت باغچه ای و پراکنده وجود دارد اما با وجود دام های زیاد و عدم حفاظت از آن اغلب به گلدهی نمی رسند.

زیبایی آبشار لونک وصف ناپذیر است

آبشار لونک در منطقه جنگلی کنار جاده کوهستانی سیاهکل به دیلمان پس از شهر سیاهکل قرار دارد و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است. درختان سربه فلک کشیده راش، ممرز، توسکا، خرمندی، انجیری، رستنی ها گوناگون و گلهای رنگارنگ پیرامون‌ آبشار لونک و همچنین آب ‌و هواى‌ مساعد، زیبایى‌ و جذابیت‌ ویژه ‌اى‌ به‌ این‌ آبشار بخشیده‌ است، زیبایى‌ این‌ منطقه‌ در بهار و تابستان ‌وصف ‌ناپذیر است، وجود گونه‌ هاى‌ مختلف‌ پرندگان‌ و انواع‌ گلهاى‌ زیبا پیرامون‌، آبشار لونک را به‌ یکى‌ از جاذبه‌ هاى ‌توریستى‌ مهم‌ استان‌ حتی ایران‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌.

آستانه اشرفیه چهارمين شهر مذهبي ايران است

آقا سيد حسين‌ يا سيد ابراهيم‌ معروف‌ به‌ سيد جلال‌ الدين اشرف، پسر امام موسی كاظم‌ (ع‌) و برادر امام‌ رضا (ع‌) است‌ که پس از شهادت هشتمين امام همام به ايران و سپس به گيلان آمده بودند تا اینکه به دست كفار به شهادت رسيد، پيكر اين بزرگوار را در صندوقی نهاده و به آب سپردند تا در هر جايي كه از حركت باز ايستاد در همان مكان به خاك سپرده شود.

اين صندوق در منطقه كوچان از حركت ايستاد، سپس پيكر را از صندوق درآورده و در كوچان به خاك سپردند و به يمن خاكسپاري اين پيكر شريف در كوچان اين منطقه به صورت حاصلخيزی درآمد به طوري كه هم اكنون بخش عمده‌اي از محصولات كشاورزي و باغي استان گيلان از اين شهرستان كه به آستانه اشرفيه تغيير نام داده است حاصل مي‌شود.

بر مزار آقا سيد جلال‌الدين اشرف بقعه‌اي زيبا ساخته شده است و اين شهرستان چهارمين شهر مذهبي ايران به شمار می آید.بنای‌ اوّليه‌ اين‌ آرامگاه‌ در سال‌ ۳۱۱ هجری قمری‌ به‌ دستور گوهرشاد خانم‌ از فرمانروايان‌ گيلان‌ ساخته‌ شد. در سال‌ ۱۳۵۶ هجری شمسی‌، به‌ جای‌ آن‌ بنايی‌ وسيع‌ و مجلل‌ ساختند. اين‌ بقعه‌ اينك رواق های بسيار، سقف‌های آينه‌ كاری شده‌ و گنبدی با كاشی های ظريف‌ دارد.

منطقه آق اولر تالش سحر بر انگیز است

منطقه آق اولر كه در ييلاقات و كو هستان هاي شهرستان تالش واقع شده، از مكان هايي است كه طبيعت و مناظر بكر و دست نخورده دارد. در این منطقه مجموعه کاخ هاي ييلاقي سردار امجد، معروف به کاخ هاي آق اولر که متعلق به دوران قاجاريه است به چشم می خورد.

این بنا که شامل دو ساختمان مجزا است، به دستور نصرت الله خان سردار امجد که از خوانين قدرتمند کرگانرود بوده در یکی از خوش آب و هواترین مناطق تالش بنا شده است.پس از اضمحلال قدرت این سردار مردم ناراضی از ستم‌های روا داشته شده، به محل سکونت وی حمله برده و آسیب های سنگینی به این دو ساختمان وارد آوردند.

غار آویشوی از بزرگترين غارهاي گيلان

غار آویشوی از بزرگترين غارهاي گيلان و در نوع خود يکي از کم نظيرترين غارها در سطح کشور است.در شهرستان ماسال بیش از 17 غار بزرگ و کوچک وجود دارد که بزرگترین آنها غار آویشوی است که در ارتفاع یک هزار و 300 متری از سطح دریا و بین مناطقی همچون تائی بنه، انده چو و خماسون در بستر دره ای کم آب قرار دارد.

اين غار آهکی از بي نظيرترين غارهاي کشور است که در دل جنگلهاي شهرستان ماسال قرار دارد و قنديل هاي گوناگون و آبشارهاي زيباي آن مي تواند هر بيننده اي را مجذوب خود کند. ستون های آهکی، چشم اندازهای زیبا و منحصر به فردی را در این غار به وجود آورده‌اند.

آبشار دودوزن شفت مظهر زیبایی و طراوت

آبشار دودوزن در فاصله 24 كيلومتري از شفت و در منطقه خرم كش شفت قرار دارد. اين آبشار، درون جنگل بوده و از زيباترين آبشارهاي گيلان محسوب مي شود. برای دسترسی باید از شفت به روستای احمدسر گوراب ، روستای شالماء،سفید نرگس، بازارچه علیسرا،بقعه آقا سید کاس و آقا سید رضی و سیاه نرگس عبور کرد.

در مسیر سیاه نرگس به روستای خرم کش رودخانه زیبا وجود دارد که از آبشار زیبای دود وزن خرم سرچشمه می گیرد. در 2 کیلومتری روستای توسه، روستای توریستی و زیبای خرم کش وجود دارد که 1500متر بعد از آن با آبشار دود وزن خرم است.

مناره گسگر صومعه سرا تبلوی از تاریخ و زندگی

مناره گسگر صومعه سرا در سر راه یك جاده قدیمی معروف به شاه عباسی واقع شده و یادآور مناره‌های عظیم سلجوقی در دیگر نقاط ایران است. ارتفاع مناره 29 متر و قطر آن در پایه 7 متر و در بخش فوقانی 35/2 متر است.

مناره شكل مخروطی دارد یك ستون نگهدارنده در وسط به عنوان تكیه گاه به ابعاد 55*55 سانتی متر به پلكان مارپیچ داخلی و جداره بیرونی مناره ایستایی داده است هیچ كتیبه‌ای كه تاریخ و بانی آن را معروف كند وجود ندارد. این مناره در زلزله سال 1369 گیلان به شدت آسیب دید.

جواهر دشت عروس طبیعت رودسر

روستای سرولات و منطقه ییلاقی جواهردشت از کم نظیرترین مناظر طبیعی و گردشگری شرق گیلان و عروس طبیعت شهرستان رودسر است.وجود گیاهان زیبا مانند «میش گوش» و انواع گل های مختلف با رنگ های متفاوت از جمله زیبایی های جواهردشت است و در ضلع جنوبی آن قله بلند و زیبای سماموس با غرور و سرافرازی قد برافراشته و با ارتفاع ۳۶۲۰ متر از سطح دریا جواهر دشت را در پناه خویش گرفته است.

با توجه به دلایل و مدارک، عمر آبادی جواهر دشت در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال بیشتر نیست و هجوم مردم و ازدیاد جمعیت به خاطر هوای پاک و چراگاه هایی است که مردم را برای سکونت موقت به این آبادی کشانده است.

پل خشتی لنگرود هرساله میزبان گردشگران

پل خشتي لنگرود روي رودخانه لنگرود و از خشت و آجر ساخته شده است. اين پل، معروفترين بناي تاريخي لنگرود است و نام محلـي آن خشته پورد است. رودخانه لنگرود از يكي از آبراه‌هاي سفيدرود سرچشـمه ميگيرد و از مركز شهر لنگرود مي گذرد.

پل خشتی لنگرود، «فشکالی محله» را به «راه پشته»؛ دو تا از محله‌های بزرگ شهر لنگرود، وصل می‌کند. پل خشتی لنگرود را شخصی به نام حاجی آقا پرد و به دستور حاجی آقا بزرگ منجم باشی، در زمان سلطنت فتحعلی شاه، ساخته است.

آبشار ویسادار از زیباترین آبشارهای ایران

تاریخی آبشار ویسادار از زیباترین آبشارهای ایران و سومین آبشار مرتفع استان گیلان است. این آبشار به معنی "سایه درخت بید" است که در 16 کیلومتری شهر پره سر در شهرستان رضوانشهر واقع شده و همچون نگینی در دل جنگلهای زیبایی این منطقه می درخشد.

صدای پرندگان و شر شر آب و نور خورشید که از لابه لای درختان انبوه خود را به زمین می‌رساند، جلوه‌ای است که در کمتر منطقه‌ای یافت می‌شود، پس اگر به دنبال دیدن این زیبایی‌ها هستید، هنگام سفر به غرب گیلان آبشار ویسادار را در پره سر رضوانشهر از یاد نبرید.