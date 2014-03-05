به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر چهارشنبه در دومین همایش بین المللی خلیج فارس در بوشهر به اهمیت بسیار بالای خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: خلیج فارس شاهراه حیاتی و استراتژیکی است که استعمار و استکبار همواره چشم طمع به آن داشته اند.

وی به وجود ذخایر بسیار خوب در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: خلیج فارس در همه جهان شناخته شده است و در طول تاریخ نیز همواره با نام خلیج فارس شناخته شده است و در محافل و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل نیز با همین نام مشخص شده است.

نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز همواره خلیج فارس مورد طمع سلطه‌گران بوده است و این حس هنوز هم وجود دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان با کارهای سیاسی و تبلیغاتی و به دور از رعایت موازین حقوقی برای تصاحب حقوق ملت‌ها، افزود: باید در عرصه علمی و پژوهشی با روش‌های نوین برای روشن گری در افکار عمومی دنیا به عنوان اهرم بازدارنده قدم برداریم.

بدون خلیج فارس نفس جهان بند می آید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر نیز در این آئین با بیان اینکه ایران از باستانی‌ترین کشورهای جهان است، اظهار داشت: ایران همواره مهد فرهنگ و خداشناسی بوده است و در مقابله با استعمارگران و سلطه‌جویان نیز تاریخی درخشان دارد.

یوسف قیصری در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی و کهن بوشهر بیان داشت: استان بوشهر دارای قدمتی زیاد و تاریخی درخشان است که همواره به عنوان مرکز تبادلات و مرکز تجارت خلیج فارس شناخته می‌شده است.

وی با اشاره به موقعیت سوق‌الجیشی خلیج فارس، ادامه داد: بدون خلیج فارس نفس جهان بند می آید و شریان حیاتی جهان است و بخش عظیمی از صادرات انرژی جهان از این شاهراه انجام می شود.

تشکیل قدیمی‌ترین تمدن‌ها و ادیان الهی جهان در اطراف خلیج فارس

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر نیز در این ائین با اشاره به تشکیل قدیمی‌ترین تمدن‌ها و ادیان الهی جهان در اطراف خلیج فارس، اظهار داشت: خلیج فارس دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش های مختلف است.

دکتر داود یحیایی با اشاره به ارسال آقار متعدد به دبیرخانه این همایش، تاکید کرد: در مجموع 46 مقابله برای سخنرانی و 80 مقاله نیز برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که دومین همایش بین المللی خلیج فارس، چالش‌ها و فرصت ها به مدت دو روز در مجتمع نهم دی بوشهر در حال برگزاری است.

