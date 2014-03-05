به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، محمد جواد ظریف وزیرخارجه ایران روز چهارشنبه در ژاپن درخواست ها برای کاهش بیشتر فعالیت های هسته ای ایران را رد کرد.

بنا بر این گزارش، ظریف اعلام داشته است که غرب دیگر نباید بیشتر از این سرگرم توهم توقف کامل غنی سازی اورانیوم در ایران شود.

وی همچنین تصریح کرده است که ایران قصد ندارد تمام راکتور آب سنگین اراک را متوقف کند.

ظریف در کنفرانس خبری قبل از دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این خصوص گفت: ما قصد نداریم آن را تعطیل کنیم. ما قصد نداریم آن را تخریب کنیم. ما قصد نداریم هیچ چیزی را ببندیم و یا تخریب کنیم این خط قرمز ماست.

وی در ادامه افزود: ما فقط می خواهیم نگرانی های جامعه جهانی را برطرف کنیم.

آسوشیتد در این باره نوشت: این اظهارات ظریف یک روز بعد از آن صورت می گیرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن خواستار توقف کامل برنامه هسته ای ایران شده است.

ظریف با اشاره ضمنی به اظهارات روز گذشته بنیامین نتانیاهو در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد عده ای قصد دارند مذاکرات را از بین ببرند اما موفق نخواهند شد زیرا بازی دیگر در کار نیست و بازی همین است که موجود است و این یک بازی منطقی است.

ظریف در ادامه اظهارات خود از از سرمایه گذاری ژاپن در بخش هسته ای، نفت و گاز و پتروشیمی ایران استقبال کرد.