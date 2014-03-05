عملیات ترمیم جاده شهربابک- هرات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان عصر چهارشنبه در حاشیه گذر از شهرستان شهربابک گفت: محور شهربابک به هرات دچار مشکل بوده و نیاز به ترمیم دارد و لذا 40 میلیارد ریال اعتبار برای ترمیم موقت این محور تخصیص یافته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده ‌ای از ساخت جاده اصلی این محور در آینده ای نزدیک خبر و ادامه داد: عملیات ترمیم موقت محور شهربابک- هرات امروز آغاز شده و تا پایان تابستان سال آینده به اتمام می رسد.

کشاورزیان اذعان داشت: ساخت باند دوم این محور در حوزه این معاونت نیست اما مذاکرتی در خصوص سرعت بخشیدن به این پروژه با معاونت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به عزم مسئولان برای کاهش تلفات جاده ای اذعان داشت: سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده ‌ای برای این منظور پروژه‌های متعددی را به مرحله اجرا درآورده است که از آن جمله می توان به رفع نقاط حادثه‌ خیز، استفاده از ITS یا سیستم‌ های حمل‌ و نقل هوشمند برای کنترل جاده ‌ها و رفتارهای پرخطر رانندگان اشاره کرد.