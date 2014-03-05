کارهای فرهنگی بیشتری در خصوص حجاب و عفاف باید در چهارمحال و بختیاری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی عصر چهارشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و ... از دستورات اسلام است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نحوه امر به معروف و نهی از منکر در دوران مختلف باید با شیوه های و راه های مختلف صورت گیرد تا تاثیر بیشتری را در جامعه داشته باشد.

سلیمانی ادامه داد: با کارهای فرهنگی بهتر می توان بر روی جوانان و نوجوانان تاثیر گذاشت و به اهداف مورد نیاز دست پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ چیز بدتر از بی عفتی نیست، اذعان داشت: اگر خانواده ها به درستی عفت را برای فرزندان خود تشریح کنند مطمئنا می تواند نتیجه بهتری را به ارمغان آورد.

سلیمانی یادآور شد: جدا سازی محیط خانم ها و آقایان تنها به خاطر آزادی بیشتر برای خانم ها است.

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ما در دوره اعتدال قرار داریم، تاکید کرد: چنانچه فرزند یک خانواده دچار مشکل شود لازم است با اعتدال با فرد برخورد شود و با مهربانی مشکل فرزندخودمان را حل کنیم.

سلیمانی یادآور شد: برای مسئله عفاف و حجاب بهتر است روش های اصولی بکار ببریم تا نتیجه اصولی بتوانیم برسیم.