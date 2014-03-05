به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است.



بسمه تعالی



جناب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی اصغر دستغیب دامت افاضاته



با قدردانی و تشکر از جناب حجة‌الاسلام آقای حاج سید مهدی دستغیب دامت افاضاته که سالیانی به تولیت حرم مطهّر حضرت احمد بن موسی علیهماالسلام معروف به شاه‌چراغ مفتخر بودند، جنابعالی را به تولیت امور مجموعه آن بارگاه بلندآستان که سومین حرم اهل بیت علیهم‌السلام در کشور عزیزمان به شمار میرود منصوب میکنم.



پایگاه معنوی و روحانی آن مرقد تابناک در شیراز همواره مایه‌ی لطف و صفای معنوی در آن خطه‌ی فرزانه‌پرور و قبله‌ی امید و آرامش برای آن مردم عزیز و دیگر ارادتمندان اهل بیت علیهم‌السلام از سراسر کشور بوده و شایسته‌ی اهتمام بیش از پیش است.



از خداوند متعال توفیقات جنابعالی و دیگر دست‌اندرکاران آن بارگاه مقدس را مسألت مینمایم.



سید علی خامنه‌ای



14 اسفند