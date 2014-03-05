به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش در جلسه سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر با اشاره به ایجاد چنین سازمانی در شهر مقدس قم گفت: فعالیت این سازمان در شهرهای مذهبی زمینه خدمات رسانی به زائرین را هموارتر از پیش ساخته است.
استاندار قم با اشاره به انجام پروژههای عظیم عمرانی همچون میدان بزرگ امام خمینی(ره) و پارکینگ طبقاتی زائر تحت اشراف سازمان بهسازی گفت: توسعه زیرساختها و ایجاد امکانات خدمات رفاهی یکی از نیازهای اطراف حرم مطهر است که باید مورد توجه بیشتر مسئولان استان قرار بگیرد.
حجت الاسلام صالحی منش همچنین با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای اطراف حرم مطهر خواستار کمک همه دستگاههای استان قم در توسعه و آبادانی بیش از پیش هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر شد.
طرح جامع کنترل ترافیک ایام نوروز باید با جدیت عملیاتی شود
استاندار قم همچنین در جلسه شورای ترافیک استان قم طی سخنانی با اشاره به نزدیک شدن به سال نو گفت: طرح جامع کنترل ترافیک ایام نوروز با محوریت هسته مرکزی شهر باید با جدیت عملیاتی شود.
رئیس شورای ترافیک استان با اشاره به تاثیر وجود پارکسوارها در مبادی ورودی شهر در کاهش ترافیک هسته مرکزی تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح زمینه ورود مسافران به داخل شهر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم شود.
استاندار قم همچنین استفاده از خودروهای شخصی را از عوامل ایجاد ترافیک در هسته مرکزی شهر دانست و افزود: برای پیشگیری از این معضل لازم است معابر و شریانهای اطراف حرم مطهر اختصاص به تردد وسائط نقلیه عمومی داشته باشد.
حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به مشکلات ناشی از توقفهای طولانی مدت اتوبوسها و تاکسیها در زمان سوار و پیاده کردن مسافران، خواستار نظارت بیشتر سازمانهای متولی بر این مسئله شد و ابراز امیدواری کرد که با انجام این قبیل اقدامات کنترلی و نیز ساماندهی پارکینگهای موتور سیکلت زمینه روان سازی ترافیک شهری و رضایتمندی بیشتر زائرین و مجاورین حرم حضرت معصومه (س) فراهم شود.
ضرورت هماهنگی در استفاده از مرکز سامانه مدیریت و نظارت تصویری ترافیک
استاندار قم همچنین طی بازدید از مرکز سامانه مدیریت و نظارت تصویری ترافیک شهر قم ضمن تشکر از شهرداری قم به دلیل راهاندازی این مرکز اظهار داشت: زمانی که نخستین دوربین در سطح کشور نصب میشد با حساسیتهایی مواجه بود، ولی به تدریج عموم مردم به اهمیت حضور نامحسوس پلیس و کنترلهای غیر مستقیم پی بردند.
حجتالاسلام صالحیمنش افزود: هماهنگی همه نهادها و ارگانها در استفاده از مراکز کنترل ضروری است بنابراین پلیس، سپاه، نهادهای امنیتی و شهرداری میتوانند از دوربینهای مرکز سامانه مدیریت و نظارت تصویری ترافیک به صورت همزمان استفاده کنند و نگاهی همهجانبه بر آنها حکمفرما باشد.
وی با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت ترافیک در قم به لحاظ تردد شخصیتها گفت: مرکز کنترل میتواند در این زمینه هم پیشگام باشد و اطلاع دقیقی از محل رفت و آمد آنها و احتمالا هدایتهای لازم به منظور جلوگیری از بروز ترافیک و سایر مشکلات داشته باشد.
نمایده عالی دولت در استان مدیریت و هماهنگی مطلوب شهر هدف همه نهادها و مراکز خدمترسان را عنوان و تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران استان قم هم در همین راستا راهاندازی و تجهیز شده است.
اطلاعات دوربینهای شهرداری به طور مستقیم به سامانه پلیس ارسال شود
حجتالاسلام صالحیمنش با بیان اینکه جلوگیری از سرقت و خروج سارقان از محدوده شهر یکی از مزایای استفاده همهجانبه از مرکز کنترل است خاطرنشان کرد: باید نرمافزاری تدوین و به کار گرفته شود که اطلاعات دوربینهای شهرداری را به طور مستقیم به سامانه پلیس ارسال کند.
استاندار قم افزود: اگر میخواهیم به تدریج حضور فیزیکی پلیس در سطح شهر را کم کنیم باید به ابزارهای کنترل و نظارت نامحسوس بیش از این بپردازیم.
فاز اول مونوریل باید به سرعت تکمیل و راه اندازی شود
وی با بیان اینکه در مناسبتهای ملی و مذهبی مختلف مانند نیمه شعبان نیز قم از جمعیت زیادی میزبانی میکند عنوان داشت: به همین دلیل نیازمند مدیریتی یکپارچه از نظر ترافیکی، امنیتی و انتظامی هستیم.
حجت الاسلام صالحی منش با تاکید بر گسترش حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در کنترل ترافیک گفت: فاز اول مونوریل باید به سرعت تکمیل و راه اندازی شود.
نماینده عالی دولت در استان در خاتمه از نیروی انتظامی خواست طرح منع توقف در محلهای تردد را از 20 اسفندماه در قم اجرایی کند.
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