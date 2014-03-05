30 عنوان برنامه به مناسبت روز شهدا در چهار محال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان اظهار داشت: 22 اسفند ماه به نام روز شهداء توسط مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامیده شده است در استان بیش از 30عنوان برنامه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این تعداد برنامه را زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهداء، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، یادآوری این روز در ذهن و حرکت مردم جامعه است، بیان داشت: از جمله محوری ترین فعالیت بنیاد شهید استفاده از رسانه ها و جراید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و استفاده از پتانسیل های مدیریتی استان است.

رئیسی بیان داشت: ازجمله مهم ترین برنامه های بنیاد شهید برگزاری همایش خیبریون (تجلیل از جانبازان، ایثارگران و خانواده شهداء که در عملیات خیبر حضور داشتن)، سرکشی به بیماران ایثارگرد در بیمارستان ها، افتتاح مجموعه ورزشی و سالن آمفی تئاتر ، برگزاری پیاده روی عمومی، ساماندهی دو گلزار شهدا در روستای راساب فارسان و ابوالسحاق در لردگان، بازدید استانداراز اداره کل و رونمایی کتاب فرمانده دریا دل از الله کرم فرج زاده، برگزاری پنج یادواره در دزک، هرچگان و ... است.

در عملیات خیبر 57 شهید و بیش از 500 رزمنده از استان حضور داشتند

وی با بیان اینکه در همایش خیبریون از بیش از 350 نفر از خانواده شهدا و جانبازان تجلیل می شود، اذعان داشت: در عملیات خیبر 57 شهید و بیش از 500 رزمنده از استان حضور داشتند.

رئیسی تصریح کرد: عملیات خیبیر از سوم اسفند ماه آغاز و در روز 22 اسفند ماه پایان یافت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همه شهداء و ایثارگران تاریخ ساز بیان کرد و اذعان داشت: امتداد خون شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امتداد خون شهیدان کربلاء است.

قدرت الله رئیسی با اشاره بر اینکه وظیفه اصلی در جامعه در حال حاضر انتقال پیام خون شهیدان به آیندگان است، یادآور شد: گلزار های شهداء در سراسر استان و کشور امامزادگان حاضر هستند و باید برای آیندگان حفظ شود.