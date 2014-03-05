همایش بزم خوبان در شهرستان گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید فرماندار این شهرستان از آیین بزم خوبان در محل این جمعیت، هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از خدمات داوطلبانه در عرصه های نیکوکاری به مناسبت اجرای طرح فرشتگان رحمت اعلام کرد.

علی آقا یحیایی گفت: در طرح فرشتگان رحمت بیش از 250 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار حضور داشتند.

وی همچنین افزود: در این مراسم از 15 نفر داوطلبان مرکز خیرین شهرستان گرمسار که فعالیت مضاعف و وافری در زمینه جمع آوری کمک در طرح های مختلفی از جمله فرشتگان رحمت داشته اند تجلیل بعمل آمد.

داریوش طاهری فرماندار شهرستان گرمسار نیز ضمن بازدید از مراحل انجام طرح فرشتگان رحمت خواستار شناسایی نیازمندان واقعی در این طرح شد.

همچنین اعضای شورای شهر گرمسار مبلغ 20 میلیون ریال به این طرح کمک کردند.