مساجد پایگاه اصلی ترویج آموزه ‌های دینی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امیری عصر چهارشنبه در جمع خادمان مساجد افزود: مسجد یکی از ارکان ‌های مهم جامعه اسلامی نقش مهمی در شناسایی و معرفی الگوهای صحیح اسلامی به نسل جوان و پاسخگویی به نیازهای آنان دارد.

وی اظهارداشت: مساجد پایگاه اصلی ترویج آموزه‌های دینی و اسلامی بوده و نقش مهمی در تربیت دینی جوانان دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه ساخت مساجد و اجرای برنامه‌ های فرهنگی در این اماکن مقدس امری مهم و ارزشمند است، گفت: نقش مسجد در احیای ارزش اسلام و انقلاب بی بدیل است.

وی در ادامه نقش مسجد را در حفظ و احیاء ارزش های اسلامی مهم دانست و افزود: از صدر اسلام تا عصر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش مسجد بسیار مهم و اساسی بوده است.

امیری در ادامه با اشاره به تاکیدات اسلام بر نقش مسجد تصریح کرد: مساجد سنگر اسلام و مسلمین هستند.

وی اذعان داشت: استکبار جهانی از مدت ها در تلاش بوده تا نقش مسجد را از زندگی ایرانی اسلامی کم رنگ کند و باعث دوری جوانان از مسجد و اسلام شود ولی نقشه های شوم آنان همیشه با بیداری و بصیرت مردم به شکست منجر شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی لنگرود همچنین با اشاره به توطئه های استکبار علیه جهان اسلام یادآورشد: اگر امروز مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی بخواهند در برابر استکبار مقاومت کنند و توطئه های آنان را با شکست مواجه سازند چاره ای جزء پیمودن همان مسیری که ملت متعهد ایران پیموده است، ندارند.