ساختار آموزش و پرورش نیازمند اصلاح و تجدید نظر است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان چهارشنبه شب با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، داود محمدی و روح الله عباسپور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی،ایوب رحیمی معاون سیاسی، آیت الله تاکندی استاد حوزه، به ریاست مرتضی روزبه استاندار، در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.



حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در این جلسه گفت: خوشبختانه ظرفیت خوبی برای استفاده از نیروهای توانمند و با تجربه در مسئولیت های مهم و حساس ایجاد شده تا خدمات موثری به مردم ارائه شود.

وی افزود: یکی از حوزه های مهم در مدیریت کشور بخش آموزش و پرورش است که اصلاح ساختار آن برای ارتقاء کارآمدی کشور از نیازهای ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز این نهاد بزرگ از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردار است وحدود یک ششم بودجه کشور هم به آن اختصاص دارد که از حدود 130 هزارمیلیارد تومان بودجه حدود 20 هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده شده که بیشترین منابع محسوب می شود.



این نماینده بیان کرد: در این شرایط که بودجه عمرانی هم به این میزان نیست توجه به آموزش و پرورش ارزشمند است هر چند همچنان این بخش مطالباتی دارد و نیروی انسانی آن نیز جوابگوی نیازها نیست که باید ساختار آن اصلاح شود و مورد تجدید نظر قرار گیرد.



ابوترابی فرد یادآورشد: کشور باید به سمت اقتصادی پویا حرکت کند و داشتن سیستمی فعال، پویا و بانشاط نیازمند حرکتی همه جانبه و استفاده از همه صاحب نظران و اندیشمندان و افراد خوش فکر و توان بخش خصوصی است.



فعال کردن بخش خصوصی در آموزش و پرورش ضروری است



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حجم گشترده نیازهای این بخش اظهارداشت: یکی از حوزه ها که درمجلس هم دربودجه لحاظ شده استفاده از توانمندی و ظرفیت بخش غیردولتی در فعالیتهای آموزشی کشور است که در استان هم باید به آن توجه جدی کنید تا مشکلات کمتر شود.



وی افزود: این کار از دو منظر مهم و قابل توجه است اول اینکه فرصتی فراهم خواهد شد تا معلمان موفق و بارنشسته و کسانی که مایلند در این عرصه فعالیت کنند امکان مشارکت پیدا کنند و دوم اینکه خانواده ها نیز استقبال می کنند و باری از دوش دولت برداشته شده و کمبودها برطرف می شود.



ابوترابی فرد تصریح کرد: هیچ چاره ای نداریم جز این که به سمت ایجاد مدارس غیردولتی برویم و با نظارت دقیق شرایطی را فراهم کنیم تا خدمات این مدارس خریداری شود که به اقتدار علمی و مدیریت کشور هم کمک خواهد شد.



وی یادآورشد: استان قزوین می تواند در این زمینه پیشگام باشد و با اجرای آن نمونه ای موفق به کشور ارائه کند تا بتوانیم این طرح را در سطح ملی هم اجرا کنیم.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آموزگاران مازادی داریم که می توان با برنامه ریزی مناسب و برگزاری دوره های آموزشی امکان تدریس این افراد را در مدارس غیردولتی فراهم و بدون هزینه اضافی از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب استفاده کرد.



وی در پایان گفت: امید است با دوری از هرگونه تنش و توجه به حواشی از مدیران ارشد استان حمایت لازم صورت گیرد تا کارها با موفقیت بیشتری پیش برود.