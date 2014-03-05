سقوط 61 پله ای وضعیت محیط زیست ایران در شش سال گذشته/ توجه ویژه دولت به سازمان های مردم نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، "مهناز مظاهری" عصر چهارشنبه در جمع تشکل های مردمی محیط زیستی استان گستان با یادآوری اصل 50 قانون اساسی که در آن حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و محور فعالیت های اقتصادی را نیز با تخریب نکردن محیط زیست مجاز دانسته اظهار کرد: در دین اسلام بارها به حفاظت از محیط زیست تاکید شده است، در قانون اساسی ما نیز بندهایی آمده که اجازه می دهد محیط زیست را برای خودمان و نسل های آینده داشته و آن چه که به نام اقتصاد می خوانیم را نیز بدون تخریب محیط زیست داشته باشیم.

توجه ویژه دولت به سازمان های مردم نهاد

وی بیان کرد: در دولت جدید تعداد تشکل ها از 43 سازمان مردم نهاد در سال 75 به 485 سازمان در سال 92 افزایش پیدا کرده و دولت جدید اجازه صحبت دوباره به مردم و مشارکت آن ها را داده است.

وی افزود: در سند چشم انداز 1404 نیز بر حفظ محیط زیست و شاخص های آن تاکید شده و ما در سند ملی محیط زیست نقش فعال سمن ها و گروه های مردمی را پیش بینی و در نظر گرفته ایم.

مظاهری ادامه داد: ما در کشور دارای مناطق 4 گانه، 16 پارک ملی، 13 اثر طبیعی، 33 پناهگاه حیات وحش و 94 منطقه حفاظت شده هستیم و از 13 اقلیم شناخته شده در جهان 11 نوع آن در ایران وجود دارد. بنابراین برای حفاظت از این منابع زیستی باید تلاش کنیم.

مظاهری با بیان این که گزارش جدیدتر سقوط محیط زیست ایران در جهان نشان می دهد تمامی این تخریب ها ناشی از بی توجهی به محیط زیست است، بیان کرد: کارشناسان محیط زیست نقش سیاست های دولت قبل را در از میان رفتن جنگل ها محوری می دانند، با وجود تخریب های فراوانی که روزانه به محیط زیست ما وارد شده و موجب از بین رفتن تنوع زیستی و حیات وحش می شود، سال گذشته مجلس شورای اسلامی به حمایت از تخریب کنندگان جنگل برخاسته و با تصویب لایحه ای اعلام کرد، هرگونه تجاوز به جنگل ها تا پایان سال 89 بخشوده شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تاکید کرد: یکی از بهترین اکوسیستم های دنیا جنگل های گرمسیری هستند که به خاطر تنوع زیستی که در آن ها وجود دارد دارای اهمیت هستند اما هر روز به میزان تخریب این جنگل ها افزوده می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: سایر جنگل ها نیز به طور طبیعی رو به نابودی هستند و به خاطر افزایش مراتع سر درخت ها زده می شود، چرای دام ها در جنگل نیز از عوامل تخریب بوده و در حال حاضر وجود دام ها بیشتر از گنجایش مراتع بوده و میزان تخریب ها 3 برابر شده است.

مهناز مظاهری افزود: در حال حاضر روزانه 130 گونه گیاهی و جانوری و سالی 50 هزار گونه حیاتی در دنیا نابود می شود که در محیط زیست کشور ما نیز این مسئله شرایط بسیار بدی را دارد. برای مقابله با این تخریب ها راهکارهای مختلفی وجود دارد که مشارکت مردم و تشکل های مردمی در این مسیر کارگشا است.

کارآفرینی سبز زمینه ای برای فعالیت فارغ التحصیلان محیط زیست

مدیرکل پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نیز در این نشست گفت: در زمینه حضور فناوری در سازمان تاکنون اقدامی انجام نشده بود اما با برنامه ریزی های جدید به دنبال استفاده از فناوری های نوین هستیم و در این زمینه باید از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کنیم، این مسئله با کمک انجمن های مردمی و حضور بخش خصوصی میسر خواهد شد.

"حمید راشدی" ادامه داد: سه وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت بیشترین درگیری را با محیط زیست دارند و ما توانستیم تعامل خوبی را با آن ها برقرار کرده تا با استفاده از پتانسیل های آن ها فعالیت های مختلف را انجام دهیم.

وی با اشاره به بحث کارآفرینی سبز اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته محیط زیست و بیکاری آن ها و از طرف دیگر وضعیت خراب و نامناسب محیط زیست ما به دنبال کارآفرینی سبز بوده و پیگیری های جدی را در این زمینه انجام داده ایم.

راشدی افزود: تاکنون فعالان و تحصیل کردگان در حوزه محیط زیست برای انجام فعالیت های جدی اقدام نکرده اند و بحث کارآفرینی سبز یکی از فضاهایی است که می توان به صورت جدی در آن وارد شده و کار انجام داد. در همین راستا ما به دنبال جذب بخش خصوصی و وارد کردن آن ها به سازمان هستیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان گلستان نیز اظهار کرد: آموزش از دو طریق انجام می شود یکی به صورت تئوری بوده که به شکل سنتی در مدارس و حوزه های علمیه و امروزه در دانشگاه ها و آکادمی ها انجام شده و دیگری به صورت تجربی و عملی است.

"اسماعیل مهاجر" ادامه داد: در هر دو نوع این آموزش ها اطلاعاتی به افراد منتقل شده و یادگیری اتفاق می افتد، اما نکته مهم این است که آموزش تنها محدود به یادگیری نباشد و در ادامه آن شاهد تغییر نگرش و رفتار باشیم.

وی افزود: اگر هدف از آموزش فقط یادگیری و حفظ برخی اطلاعات و محفوظات در ذهن باشد و منجر به تغییر نگرش و رفتار نشود، توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین در بحث آموزش باید به سمت تغییر الگوهای رفتاری و پس از آن تثبیت رفتار صحیح باشیم.