اعضای کانون های فرهنگی هنری باید با مردم مدارا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عبداللهی عصر چهارشنبه در مراسم تاسیس سالگرد کانونهای فرهنگی و هنری مسجد در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، با اشاره به اینکه مسجد بهترین مکان فعالیت فرهنگی است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری، کانونهای فرهنگی هنری را مؤثر میدانند و فرمایش کردهاند خودتان را به سلاح معرفت و استدلال مجهز کنید و در همین راستا اعضای کانونها باید با مردم مدارا کنند؛ فضای کانونها باید برای همه باز باشد و باید پذیرای هم باشیم.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی گفت: هیچ اشکالی ندارد که تعداد کانونهای ما زیاد باشد، زیرا نمیشود گفت که ما کانون ایجاد نکنیم بهخاطر اینکه بعضی از اینها ظرفیت کاری را ندارند.
عبداللهی تصریح کرد: امروز از کانونها استقبال شده است، از کمیت میشود شروع کرد و به سمت کیفیت رفت.
وی با بیان اینکه نگذارید فضا به نفع دشمنان دین در امور فرهنگی رقم بخورد، بیان کرد: بچههای مکتبی باید مقاومت کنند و شکست نخورند، زیرا دشمن حرفهای غلطی را در قالبهای زیبا بیان میکند و متاسفانه برخی انسانهای اهل مطالعه اینها را قبول میکنند.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی گفت: مکتب ما این را قبول ندارد که هر کس هر طور دلش میخواهد زندگی کند، ایدوئولوژی اومانیستی بریده از دین است و این ایدوئولوژی نمیتواند نجاتدهنده ما ایرانیها باشد.
عبداللهی با اشاره به طرح فجر 35 و استقبال روستائیان از آن، تاکید کرد: روستاها الآن موبایل و اینترنت دارند که باید شیوه صحیح استفاده از این ابزارها را یاد بدهیم.
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