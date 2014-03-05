مسائل و مشکلات روستاهای جنوب دامغان بررسی شد/ تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی در این سفر و در جمع اعضای شوراها و دهیاران روستاهای حسینان، معلمان، رشم و سینگ شهرستان دامغان اظهار داشت: منطقه سرکویر در جنوب این شهرستان یک منطقه مهم و حساس استان بوده و باید برای حل مشکلات آن به صورت جدی وارد عمل شد.

وی اضافه کرد: یکی از نکاتی که باید در سرلوحه کار مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد این است که مسائل و مشکلات روستاها به صورت ویژه پیگیری و در جهت حل آنها قدم های مثبت برداشته شود.

ضرورت تبدیل روستاهای حسینان، معلمان و رشم به یک شهر

استاندار سمنان همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان را موظف کرد تا نسبت به تهیه و تکمیل طرح هادی و به صورت متمرکز در روستاهای حسینان، معلمان و رشم اقدام کند و سپس این روستاها با اخذ مجوز از دولت به صورت متمرکز به یک شهر تبدیل شود.

وی خاطر نشان ساخت: بحث ایجاد شهر در سه روستای مذکور و فراهم شدن مقدمات آن تا شهریورماه سال آینده باید فراهم شود تا بتوانیم نسبت به شهر شدن این سه روستا به صورت متمرکز اقدام کنیم.

خشکسالی استان سمنان را تهدید می کند

رئیس کار گروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان همچنین در این نشست با اشاره به خشکسالی نگران کننده استان، اضافه کرد: باید بکوشیم مشکلات به صورت اساسی رسیدگی شود.

وکیلی مصرف صحیح آب توسط مردم را بسیار ضروری خواند و اظهار داشت: آب و فاضلاب روستایی باید برای رفع این مشکل خصوصا در روستاهای دور دست تلاش کند.

وی خاطرنشان ساخت: مردم باید با رعایت الگوی صحیح مصرف آب با مسئولان همکاری کنند چون تا زماني كه مديريت در مصرف را درست نكنيم مشكل كم آبي ما برطرف نخواهد شد.

مشکلات تحصیلی دانش آموزان منطقه سرکویر برطرف شود

رئیس شورای آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به بحث آموزش و پرورش و مشکلات تحصیلی دانش آموزان در منطقه سرکویر در جنوب دامغان اشاره داشت و افزود: آموزش و پرورش باید در بحث آموزشی از افراد تحصیل کرده و بومی استفاده کند و مشکلات تحصیلی دانش آموزان نیز باید تا ابتدای سال تحصیلی آینده برطرف شود.

وکیلی افزود: دانش آموزان ما نباید دغدغه تحصیلی داشته باشند و آموزش و پرورش باید مشکلات تحصیلی منطقه را رفع کند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان سمنان وحدت روستائیان را عامل رشد و توسعه منطقه دانست و افزود: با اتحاد می توان به دستاوردهای خوبی نائل شد و از این مقوله باید به نحو احسن و شایسته برای کمک به رشد و توسعه بهره گرفت.

وکیلی ایجاد اشتغال در روستاهای جنوب دامغان را مورد توجه مدیریت استان ذکر کرد و افزود: برای ایجاد اشتغال خانگی و رونق صنایع دستی باید کارگروهی تخصصی در روستاهای جنوب دامغان تشکیل شود تا از این طریق بتوانیم بحث ایجاد اشتغال تقویت شود.

وی گفت: تمام تلاش های ما بر این است تا بتوانیم خدماتی خوب به روستائیان ارائه کنیم و نقش شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران نیز در کمک به ارائه خدمات و همکاری با دستگاه های اجرایی استان و شهرستان مهم و تاثیرگذار است.

در این جلسه همچنین به کمبود آب شرب، خشکسالی، بیکاری، کمبود امکانات رفاهی و ورزشی از سوی شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای منطقه مطرح و دستورات لازم در جهت حل آنها از سوی استاندار صادر شد.

در جریان سفر وکیلی به روستاهای جنوب دامغان، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، بخشدار امیرآباد، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و شهرستان حضور داشتند.

روستاهای حسینان، معلمان، رشم و سینگ در 120 کیلومتری جنوب دامغان واقع و دارای یک هزار و 200 نفر جمعیت است.