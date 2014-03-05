بیشترین سهم اشتغال اردبیل در حوزه مسکن سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از خیرین و نیکوکاران مسکن ساز اردبیل تصریح کرد: همین موضوع موجب شده است حوزه مسکن به یکی از مهمترین دغدغه های دستگاه های برنامه ریز تبدیل شود.

وی به ضرورت مسکن به دلیل سرپناهی بر خانوار تاکید کرد و افزود: علاوه بر این مسکن به عنوان سرمایه اقتصادی تلقی می شود.

حاج علیزاده اضافه کرد: در سال های اخیر بنیاد مسکن برای توسعه ساخت و سازها از انجمن خیرین مسکن ساز مددگرفته است تا علاوه بر حمایت دولت از مشارکت مردمی در ساخت و ساز نیز بهره گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ساخت سه مجموعه مسکونی توسط این انجمن در دستور کار قرار گرفته است.

تحویل 12 واحدی نجف زاده در اردبیل

به گفته مدیر کل بنیاد مسکن استان 12 واحدی نجف زاده در اردبیل در سه بلوک مجزا تکمیل شده و تحویل محرومان واجد شرایط شده است.

وی افزود: زمین این مجموعه از طریق شهرداری تامین شده و علاوه بر مشارکت خیرین بخشی از سرمایه ساخت نیز توسط بانک مسکن تامین شد.

حاج علیزاده اضافه کرد: علاوه بر این پروژه 64 واحدی نمین با پنج هزار و 225 متر مربع در حال شناسایی واجدین شرایط است.

وی تصریح کرد: این پروژه 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود در ماه های آغازین سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان دیگر پروژه مسکن خیر ساز را با 15 درصد پیشرفت فیزیکی عنوان کرد و افزود: 24 واحدی بهار در هزار و 638 متر مربع در دست ساخت است.

وی افزود: در شهرستان های مشگین شهر و پارس آباد نیز زمین برای مسکن خیرین پیش بینی شده و بعد از اخذ تسهیلات بانکی ساخت آنها آغاز می شود.