گلستان میزبان اردوی تیم ملی کبدی بانوان

اعظم مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور حضوری قدرتمند در چهارمین دوره بازی های داخل سالن آسیا این اردو را برگزار کردیم، رقابت های کبدی داخل سالن آسیا 2014، شهریور ماه سال 93 در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود.

وی گفت: در این اردو سحر ایلات، ملیحه میری، طاهره تیره گر، زهرا عباسی، زهرا معصوم آبادی، مونا نوروزیان، صدیقه جعفری از استان گلستان به این اردو دعوت شده اند.

وی ادامه داد: این اردو با سرپرستی منصوره ابوجعفری از گلستان و با حضور زهرا رحیم نژاد مدیر تیم های ملی برگزار خواهد شد.

مقصودلو خاطر نشان کرد: تیم ملی شرایط خوبی دارد اما در تلاش هستیم که رتبه های مقام های گذشته خود را ارتقا دهیم و برای این کار نیاز به تمرین و کار بیشتری داریم.