تسهیلات بلاعوض به مالکان 500 واحد تخریبی بحران برف مازندران داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی عصر چهارشنبه در مراسم اولین سالروز تاسیس دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: واحدهای که خسارت کمتری نیز دیده اند دو میلیون تومان بلاعوض و رقمی به عنوان تسهیلات در اختیار این افراد قرارگیرد .

وی با اشاره تخصیص 40 میلیون تومان به باغات و مزارع آسیب دیده ، افزود : وزیر جهاد کشاورزی نیز در بازدیدی که از منطقه داشته اند اعلام کردن که بالغ بر 890 میلیارد تومان خسارت وارد شده است که این رقم جوابگو حجم عظیم خسارات وارده نیست .

احمدی لاشکی با بیان اینکه بیشترین دغدغه من دربحث کشاورزی است ، گفت : اگر امروز به این مسئله توجه نشود بهانه ای برای تغییر کاربری خواهد شد و که به بخش کشاورزی ما ضربه وارد می کند.

وی خبرنگاران را همیاران مسئولان دانست وافزود : امید است رسانه ها و مطبوعات هرچه بیشتر درجهت همگرایی بین مسئولان گام بردارند و اگر مدیران استانی از هم دور شدند خبرنگاران ما را به هم نزدیکتر کنند.

وی با اشاره به خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد ،افزود : حماسه سیاسی توسط مردم تحقق شد و امید است با آرامشی که امروز در بحث اقتصادی وجود دارد در سال 93 شاهد رفاه و توسعه هرچه بیشتر باشیم .

وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با وجود تحقق حماسه سیاسی در استان مازندران حرکتی در جهت تحقق حماسه اقتصادی مشاهده نمی کنیم ، گفت : اتفاق اقتصادی در زمان محدود محقق نمی شود و تا زمانی که برنامه ریزی های کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت ترسیم نشود نباید انتظار داشت کارهای اساسی در استان صورت گیرد .

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی به افزایش بودجه استان مازندران اشاره کرد وادامه داد : با پیگیری های صورت گرفته توسط مجمع نمایندگان ، میزان سهم بودجه استان نسبت به سال گذشته چند صدم درصد بیشتر شده است .

احمدی لاشکی از محل ماده 180 قریب 173میلیارد تومان بودجه به مازندران تخصیص پیدا کرده است ، گفت : این اعتبارات باید 100درصد محقق شود ودر این خصوص استان مازندران در بودجه رتبه سوم راکسب کرد که نشاندهنده این است که یک حرکت آغازی در جهت تحقق حماسه اقتصادی آغاز شد.

20 هزار تن برنج از کشاورزان مازندرانی خریداری شد

وی همچنین از خریداری 20 هزار تن برنج از کشاورزان مازندرانی برای توزیع در سبد کالا خبرداد و تاکید کرد: مجمع نمایندگان در این خصوص ایستاد واعلام کرد که وزیر صنعت ، معدن وتجارت به جهت اینکه از برنج ایرانی استفاده نمی کند استیضاح خواهد شد خود حمایت از اقتصاد مازندران بود و امروز می بینیم این امر محقق شده است .

احمدی لاشکی با تاکید بر همدلی و یکپارچگی بین استاندار ونمایندگان مجلس، خاطر نشان کرد : هرچه شکاف درمجموعه استان زیاد شود مردم متضررخواهند شد و ما نباید به سمت اختلافات برویم و آن را دامن بزنیم که وجود این اختلاف دشمنان را خوشحال می کند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان براساس حقوق قانونی خود حق پرسش را از متولیان و مجریان دارند و مدیران اجرایی نیز باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه نمایندگان نباید در عزل ونصب ها ریز شوندتاکید کرد : مازندران به دلیل عدم همدلی و همگرایی از گذشته تاکنون خسارت دیده و بایدبرای توسعه استان همدیگر راتحمل و موضوعات کوچک را رسانه ای نکنیم.