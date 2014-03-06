به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم عصر چهار شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی که در محل تالار صبا صدا و سیما مرکز خراسان رضوی در مشهد برگزار شد به مشکلات مالی در درزش کشور اشاره و اظهار کرد: انتظار مجموعه وزارت ورزش کشور از مدیر جدید توجه به بخش خصوصی به صورت ویژه است و توانمندی مدیر ورزش استان در جذب بخش خصوصی، به ورزش استان کمک خواهد کرد.

وی همچنین به وجود مشکلات متعدد در ورزش اشاره و تاکید کرد: وجود مشکلات و حواشی که در ورزش بوجود می آید و دور شدن از اصل مسئله و در مرکز قرار گرفتن حواشی همواره باعث فراری شدن سرمایه و بخش خصوصی از ورزش شده است و این در حالی است که ما برای پیشرفت ورزش نیازمند حضور پر رنگ بخش خصوصی هستیم که البته امیدوارم این مشکل هر چه زودتر در کشور مان مرتفع شود تا بخش خصوصی هم با دلگرمی بیشتری وارد عرصه وزش شود.

خادم ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود هر چه بیشتر بودجه ورزش کشور، با عادلاته تقسیم شدن بودجه ورزش در سال 932 تاکید و اظهار کرد: مطمئنا در سال آینده شرایط بهتری بر وزارت ورزش و جوانان حاکم خواهد شد.

وی افزود: بودجه در نظر گرفته شده در سال جاری برای هیئت های ورزشی در استان های کشور به ازای هر هیئت فقط دو میلیون ریال بوده است که با این رقم هیچ کاری نمی توان انجام داد و مطمئنا این میزان بودجه بسیار ناکافی است و با این میزان بودجه نباید از کسی توقع انجام کار ویژه ای داشت.

معاون هماهنگی و استان های وزارت ورزش و جوانان در ادامه بر اهمیت توجه به ورزش بانوان اشاره و تاکید کرد: بانوان نیمی از ورزش کشورمان محسوب می شوند و بی توجهی یا کم توجهی به این بخش خسارت های جبران ناپذیری به ورزش و جامعه وارد خواهد کرد.

وی همچنین به ارائه آمار اشتباه از طرف مدیران کلی اشاره کرد که در پایان دوران مدیریتشان بیان می کنند و سپس اظهار کرد: ارائه آمار همایش های برگزار شده در طول دوران مدیریت مدیران کل نشانه موفقیت و عملکرد موفق آنها نیست.

خادم سپس بر ایجاد هماهنگی و همکاری در یک سطح معین بین مدیر کل جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی و سایر نهاد های ارگان های مسئول استان اشاره و ابراز کرد: یکی از معدود استان هایی که بر روی مسئله انتخاب مدیر کل ورزش و جوانان آن اجماع نسبتا کاملی وجود داشت خراسان رضوی بود که اغلب مسئولان و مدیران نیز بر روی این مسئله اتفاق نظر داشتند.

در این مراسم علی اکبر هاشمی جواهری پس از 27 ماه سمتش را به کوروش صبوریان مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی سپرد.