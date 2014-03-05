85 درصد شهروندان مازندرانی پزشک خانواده شان را تعیین کردند/ کمبود 166 پزشک عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح پزشک خانواده باید گام به گام اجرا شود، اظهار داشت: اجرای این برنامه زمان بر و مستلزم تامین زیرساختهاست.

وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی طرح پزشک خانواده در استان بیان داشت: اگر این طرح به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فراروی بهداشت و درمان رفع می شود.

وی عنوان کرد: پیشگیری مهمترین اصل در حوزه درمان است، درحالیکه در سالهای اخیر، سیستم بهداشت و درمان به سمت درمان سوق داده شده است .

جان بابایی، با اشاره به اجرای پایلوت پزشک خانواده رد مازندران و فارس افزود: بسیاری از اقدامات پزشکی در قالب بسته خدمات پزشک خانواده تعریف شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: ویزیت دوره ای بیماران از جمله اهداف پزشک خانواده است و تاکنون 36 درصد مشمولان ویزیت پایه ای شده اند.

وی تصریح کرد: از اول سال آینده پزشکان خانواده ملکف هستند ماهانه 300 بیمار را ویزیت پایه ای کنند و برای آموزش پزشکان نیز، بسته های آموزشی درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت 470 پزشک عمومی در سطح یک یادآور شد: در حال حاضر با کمبود 166 پزشک عمومی در این سطح مواجه هستیم.

