مازندران قطب کشاورزی و گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری عصر چهارشنبه در مراسم سالروز تاسیس دفتر مجمع نمایندگان استان ادامه داد: در لایحه بودجه 93 تلاش کردیم واژه گردشگری را در صندوق توسعه ملی بگنجانیم که این اتفاق اثرات مثبتی خواهد داشت و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش راغب خواهند شد.

نیاز آذری با بیان اینکه امروزمازندران متعلق به 75 میلیون ایرانی است، تاکید کرد : با توجه به خدماتی که استان در بخش گردشگری ارائه می دهد باید اعتبارات ویژه ای به این بخش اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مازندران با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی گفت : دربخش اقتصاد مقاومتی کشاورزی و تولید ازباثبات ترین بخشهای کشور است که مجلس به آن اهتمام ویژه ای دارد.

وی افزود: از مدیران اجرایی استان انتظارداریم شرایط را برای اجرای اقتصاد مقاومتی فراهم کنند و مجمع نمایندگان مازندران نیز برای کمک به مسئولان اجرایی آمادگی دارد.

نیاز آذری با بیان اینکه مازندران با 240 هزار هکتار زمین کشاورزی، 550تن برنج کشور را تولید می کند ، گفت : بامکانیزاسیون و تجهیز ونوسازی در بخش کشاورزی و سرمایه گذاری می توانیم تولیدات را افزایش دهیم.

وی از خرید 20 هزار تن برنج از کشاورزان مازندرانی خبرداد و تاکید کرد : این کار در راستای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مازندران باتاکید بر اینکه حمایت از کشاورزان باعث افزایش تولید داخلی می شود گفت :در راستای حمایت از کشاورزان برای نوروز امسال میوه واردات میوه نخواهیم داشت.

نیازآذری با اشاره به تخصیص 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید ، خاطرنشان کرد : دولت نیز اعلام آمادگی کرد که از سال 93 این اتفاق اجرایی وعملیاتی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا گردشگری در اولویت سوم توسعه استان قرار دارد گفت : براساس ظرفیت هایی که امروز درمازندران وجود دارد شغل اصلی مردم مازندران کشاورزی است و تاکید زیاد براستقرار صنایع تبدیلی در استان می باشد .

نیاز آذری با تاکید بر ایجاد زیر ساختها در حوزه گردشگری ، افزود: اگر گردشگری در معاونت برنامه ریزی در اولویت سوم قرار گرفته دلیل بر این نیست که گردشگری رها می شود بلکه باید در آینده زیر ساخت های مناسب فراهم شود.









