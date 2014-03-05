از تذکرات لازم خبرگان رهبری به دولت تا قول روحانی برای عبور نکردن از خط قرمزها

به گزارش خبرنگار مهر پانزدهمین اجلاس از دور چهارم خبرگان رهبری صبح سه شنبه 14 اسفند ماه با سخنرانی آیت‌الله مهدوی کنی در محل مجلس قدیم آغاز و امروز عصر با صدور بیانیه ای به پایان رسید.

تعیین اعضای کمیته تدوین بیانیه پایانی پانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری و همچنین نطق‌های میان دستور اعضا، از جمله برنامه‌های این اجلاس بود. همچنین اعضای خبرگان رهبری در این اجلاس با سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دیدار داشتند تا در جریان آخرین رویدادهای هسته ای و اقتصادی کشور قرار بگیرند.

همچنین قرار است اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح فردا با رهبر معظم انقلاب دیدار و با حضور در حرم مطهر حضرت امام (ره) با آرمان‌های امام تجدید بیعت کنند.

آیت الله مهدوی کنی: خبرگان در مورد مسائل روز تذکرات لازم را به مسئولان کشور دادند

رئیس مجلس خبرگان رهبری در اختتامیه این اجلاس با بیان اینکه طی این دو روز مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: اعضای خبرگان رهبری در مورد مسائل روز تذکرات لازم را به مسئولان کشور دادند.



وی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری نقدهای خود را با کمال دلسوزی و احترام در خصوص مسائل داخلی و بین‌المللی مطرح کردند.



آیت‌الله مهدوی کنی با تاکید بر اینکه مسائل مطرح شده از سوی اعضای خبرگان رهبری به مسئولان برای پیگیری داده خواهد شد، گفت: فردا پنجشنبه در حضور رهبر انقلاب جمع‌بندی نهایی مسائل را خواهیم داشت.



وی اضافه کرد: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند باید اعضای خبرگان رهبری سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت قطعنامه برای مسئولان بفرستند و از مسئولان نیز پاسخ بخواهند.



در ادامه آیت‌الله مهدوی‌کنی با تأکید بر اینکه ما در این سنگر آماده‌ایم و این به معنای حضور جدی نیست، تصریح کرد: ما از همه دست‌‌اندرکاران این اجلاس و خدمت‌گزاران داخلی تشکر می‌کنیم.



رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری ادامه داد:‌ ما هر چه که داریم از امام است و این انقلاب با یاد امام خمینی می‌درخشد و از این رو ما خود را مدیون ایشان می‌دانیم.



وی با اشاره به رشادت رزمندگان اسلام در دوران جنگ هشت ساله و پاسداشت یاد و خاطره آنها تأکید کرد‌: ما فراموش نمی‌کنیم آنچه که داریم از این بزرگواران است.



رئیس‌ مجلس خبرگان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم از مسئولین پانزدهمین اجلاس خبرگان تشکر و قدردانی کرد و افزود: امیدواریم این مطالب برای دولت و علما خیر باشد.



آیت‌الله مهدوی‌کنی با یادآوری این نکته که اعضای مجلس خبرگان رهبری فردا با حضور در حرم حضرت امام با امام راحل تجدید بیعت می‌کنند، به دیدار با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ما راه امام را فراموش نکرده‌ایم و امیدواریم تا 120 سال در خدمت‌تان باشیم.

آیت‌الله حسینی بوشهری: باید نشان دهیم کشور در اوج تحریم‌ها توانمند است

بنابراین گزارش آیت‌الله حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در حاشیه اختتامیه پانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در خصوص روند اجلاس دو روزه این مجلس و سخنان مطرح شده در آن گفت: آقای طیب‌نیا توضیحاتی خوبی در خصوص سیاست اقتصادی دولت، اقتصاد مقاومتی و اقدامات دولت در این ارتباط ارائه کرده است.



وی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در دولت نیز اقداماتی در راستای اجرایی شدن آن در حال انجام است و طیب‌نیا در این ارتباط صحبت کرد.



آیت‌الله بوشهری با اشاره به حضور عراقچی عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای در اجلاس خبرگان نیز افزود: آقای عراقچی در مورد توافقنامه ژنو و ابهاماتی که برای برخی از اعضای خبرگان وجود داشت توضیحاتی ارائه کرد.



وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از فضای داخلی و همچنین حضور عزیزان در عرصه دیپلماسی از حقوق هسته‌ای دفاع کنیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین اظهار داشت: باید واقعیت‌ها بیان شود و کاری نکنیم که سوژه دست دشمن بیفتد.



آیت‌الله حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه باید از امکانات کشور به نحو احسن استفاده کنیم، اظهار داشت: در واقع باید به جهان نشان دهیم که کشور در اوج تحریم‌ها توانمند است و این توانمندی‌ها ادامه دارد.

آیت‌الله جزایری:مسائل کارون با دستور رئیس جمهور حل شد

همچنین آیت‌الله جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا در این اجلاس در خصوص اقتصاد مقاومتی صحبت شد، افزود: به آن صورت نه، همین امروز صحبت‌هایی شد اما اقتصاد مقاومتی نباید در حد شعار باشد و باید پیگیری شود.



وی در ادامه درباره اینکه خیلی از منتسبین دولت فعالیت‌های انتخاباتی زود هنگام را آغاز کردند و نظر شما پیرامون این فعالیت‌ها چیست، افزود: من در این باره چیزی نشنیده‌ام.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشکلات کارون گفت: مسائل کارون با دستور رئیس جمهور حل شد.

آیت‌الله مجتهد شبستری: ایران نقض عهد نمی‌کند اما به ۵+۱ خوشبین نیستیم

آیت‌الله مجتهد شبستری عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری هم عصر امروز در جمع خبرنگاران درباره مذکرات ایران با گروه 1+5 گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت باید راهی را که شروع کرده ادامه دهد و از طرف ما نقض عهد نشود.



وی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند ما خوشبین نیستیم، اینها سوابق عهدشکنی‌شان زیاد است و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.



آیت‌الله شبستری تاکید کرد: آینده قضاوت خواهد کرد که آیا اینها روی حرف خود هستند و یا بهانه‌تراشی دیگری را پیش می‌برند.

توصیه های خبرگان رهبری به دولت در بیانیه پایانی

اعضای خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود روی سخنان خود را متوجه دولت کرده و در توصیه هایی به دولت تاکید کرده بودند: از رئیس جمهور و دولت محترم مى‏ خواهیم كه با تدبیر و پشتیبانى مردم شریف و صبور ایران، حراست و صیانت از دستاوردهاى انقلاب را در اولویت كار خود قرار داده و در رفع گرانى و سایر مشكلات مردم، نهایت كوشش را مبذول دارند.



در بخش دیگر این بیانیه آمده است: مجلس خبرگان رهبرى، ضمن تشكر از تلاش ‏هاى دلسوزانه‏ ى تیم مذاكره كننده‏ ى هسته ‏اى كه باعث اعتمادافزایى جمهورى اسلامى درباره ‏ى صلح ‏آمیز بودن برنامه ‏ى هسته ‏اى خود شده است؛ از مسئولان دیپلماسى كشور مى ‏خواهد به اظهارات نابخردانه و تهدیدآمیز برخى مقامات آمریكایى پاسخ درخور دهند.

همچنین خبرگان رهبری در توصیه ای به مسئولان فرهنگی آورده است: از تمام رسانه‏ ها و دستگاه ‏هاى فرهنگى؛ به ویژه وزارت ارشاد و رسانه ‏ى ملى مى ‏خواهیم تا با هوشیارى و وفادارى نسبت به اصول انقلاب، با تهاجم فرهنگى دشمن، مقابله كرده و با تكیه بر هنر فاخر اسلامى و ملى، فرهنگ غنى اسلام و تربیت دینى و تمدن اسلامى را تجلى بخشند.

روحانی: دولت نظرات خبرگان رهبری را مغتنم می شمارد

در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشیه اجلاس خبرگان رهبری، این اجلاس را اجلاس مبارکی دانست و گفت: در این اجلاس که در آن جمعی از علما ، بزرگان ، فرهیختگان و نمایندگان مختلف کشور از استانها حضور و نظراتی درباره مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حضور دارند. دولت نیز بر همین اساس این اجلاس را مغتنم می شمارد تا نظرات را بشنود و در برخی موارد که باید اصلاحات و تأکیدات صورت بگیرد آن را پیگیری کند.

وی همچنین با تاکید براینکه این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته ای حقوق ملت ما محفوظ می ماند و تأکید می کنم که هیچ گونه نگرانی در کشور در این باره نباید وجود داشته باشد.