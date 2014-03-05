تولید باید از رکود خارج شود/ معرفی 50 طرح به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر چهارشنبه در نشست مشترک انجمن فلزی مازندران افزود: بانکها باید نحوه رفتار با تولیدکنندگان را اصلاح کنند و در سود و زیان تولید شریک باشند، درحالیکه اکنون خلاف این رویه در حال اتفاق است.

وی اظهار داشت: بانکها باید با بخش خصوصی مشارکت داشته باشند و نحوه رفتارشان را در نوع و روش پرداخت ها تغییر دهند و بانک باید در هیئت مدیریه شرکتی که مشارکت دارد، حضور داشته باشند.

محمد علی ذکریایی رئیس انجمن صنایع فلزی مازندران نیز با اشاره به مشکلات عدیده بخش تولید گفت: مشکلات موجود سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند به تعهداتشان عمل کنند.

وی افزود: در حال حاضر پرداخت بدهی ها از سوی قطعه سازان ممکن نیست و موانعی فراروی فعالیت صنایع خودرو سازی وجود دارد و بیشتر قطعه سازان نمی توانند مطالباتشان را وصول کنند.

وی تصریح کرد: تفسیر رای از مصوبه هیئت وزیران از سوی بانکها از جمله مشکلات است و دریافت جریمه تاخیر دیون و وجه التزام تاخیر دیون تولید را به شرایط بدی کشانده است.

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: پرداخت تسهیلات با سود بالا به تولید مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است و همانند آب شوری است که رفع تشنگی نمی کند.

وی با اشاره به اینکه تورم بدتر از تولید است، یادآور شد: در حال حاضر بانکها تورم را انتخاب کرده اند و باید برای رفع مشکلات فراروی تدبیر بخرج داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تشکیل کارگروه تخصصی صنعت و معدن در استان را نیاز دانست و گفت: باید تسهیلات با اقساط بالا برای تولید درنظر گرفته شود و بخشودگی و معافیتهای تسیهلات گذشته درنظرگرفته شود.

وی از معرفی 50 طرح جدید به صندوق توسعه ملی خبر داد و خواستار حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان شد.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز، بسیاری از بانکها تفسیر به رای از مواد قانونی دارند و حامی صنعتگران نیستند و در مقابل آنها ایستاده اند.

داریوش هندویی بیان داشت: باید برای رفع مشکلات تولید دست به دست هم داد و مشکلات تولید جنبه سیاسی ندارد و خواسته صنفی است.