ابراز نگرانی کویت از تنش میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس

رئیس مجلس امت کویت با اشاره به افزایش تنش میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دنبال فراخوانی سفیران امارات، بحرین و عربستان از دوحه درباره آن به ویژه در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عربی در این کشور ابراز نگرانی کرد.