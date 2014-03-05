ابراز نگرانی کویت از تنش میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مرزوق الغانم از تصمیم عربستان سعودی، امارات و بحرین در فرا خوانی سفیران خود از قطر ابراز نگرانی کرد.
وی در پایان جلسه مجلس امت کویت از تلاش های شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور برای کاستن از شکاف میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از تصمیم عربستان، بحرین و امارات خبر داد.
الغانم ابراز امیدواری کرد که این تصمیم تاثیری بر نشست سران کشورهای عربی که در روزهای 25 و 26 مارس جاری برگزار می شود نداشته باشد و این نشست فرصتی برای نزدیک کردن دیدگاهها باشد.
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