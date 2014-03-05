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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۴۰

ابراز نگرانی کویت از تنش میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس

ابراز نگرانی کویت از تنش میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس

رئیس مجلس امت کویت با اشاره به افزایش تنش میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دنبال فراخوانی سفیران امارات، بحرین و عربستان از دوحه درباره آن به ویژه در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عربی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مرزوق الغانم از تصمیم عربستان سعودی، امارات و بحرین در فرا خوانی سفیران خود از قطر ابراز نگرانی کرد.

وی در پایان جلسه مجلس امت کویت از تلاش های شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور برای کاستن از شکاف میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از تصمیم عربستان، بحرین و امارات خبر داد.

الغانم ابراز امیدواری کرد که این تصمیم تاثیری بر نشست سران کشورهای عربی که در روزهای 25 و 26 مارس جاری برگزار می شود نداشته باشد و این نشست فرصتی برای نزدیک کردن دیدگاهها باشد.

کد مطلب 2250334

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