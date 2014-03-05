طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار مازندران تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر چهارشنبه در بررسی وضعیت طرح های هادی استان با بیان اینکه هشت درصد اعتبارات استانی برای طرح های هادی باید هزینه شود، اجرای این طرح را در توسعه روستاها مهم برشمرد.

وی اظهار داشت: باید جلوی سوء استفاده و تغییر کاربری اراضی گرفته شود و دولت به دنبال راهکارهای اصولی است تا جلوی این وضعیت گرفته شود.

تابش با تاکید بر تهیه طرح جامعی برای جلوگیری از تغییر کاربری در استانهای شمالی بیان داشت: باید ساختار جدیدی برای استان مازندران در زمینه تقسیمات کشور تعریف شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: به دلیل فاصله نزدیک شهرها و روستاها در مازندران باید ساختار جدیدی تعریف شود زیرا دیگر چیزی به نام شهر و روستا معنی ندارد.

استاندار مازندران شمار مهندسان جویای کار استان را 9 هزار نفر اعلام کرد و بر لزوم بهره گیری و اشتغال این ظرفیت در استان تاکید کرد.

ربیع فلاح جلودار افزود: 23 هزار مهندس در بخش ساختمان استان فعالیت دارند و باید در اجرای طرح ها از این ظرفیت استفاده شود.

استاندار مازندران، با اشاره به بحران برف و بروز خسارتهای کلان در غرب استان، اجرای طرح هادی را برای ساماندهی کاربری روستایی ضروری دانست و گفت: مازندران در زمینه طرح هادی نسبت به دیگر استانها عقب مانده تر است.

وی افزود: اجرای طرح هادی سبب جلوگیری از تغییر کاربردی اراضی روستایی می شود و باید مورد توجه قرار گیرد.