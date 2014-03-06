نفوذ فاضلابهای صنعتی به سفرهای آب زیرزمینی نظرآباد سلامت شهروندان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم نظرآباد با کاستی های زیادی دست به گریبان هستند زنگ خطر مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی، عدم وجود فاضلاب های شهری و همچنین ورود فاضلاب های صنعتی به منابع آبی زیر زمینی در نظرآباد به گوش می رسد و سلامتی مردم و محیط زیست را تهدید می کند.

وجود شهرکهای صنعتی زیاد در این منطقه و همچنین سرازیر شدن پسماندها و فاضلاب‌های شهری پس از جاری ‌شدن به حاشیه‌های جنوبی و جنوب غربی باعث به وجود آمدن تهدیدهای زیادی برای سلامت شهروندان و همچنین محیط زیست این منطقه شده است.



آب شرب مردم شهرستان نظرآباد و همچنین آب مصرفی در صنعت و کشاورزی از منابع زیرزمینی تامین می شود که این مسئله پس از نفوذ فاضلاب های صنعتی و شهری به سفرهای آب زیرزمینی سلامت شهروندان نظرآبادی را در خطر جدی قرار می دهد.

فرماندار نظرآباد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه تا کنون برنامه هایی که مانع از نفوذ فاضلاب های صنعتی به منابع آب های زیرزمینی باشد اجرا نشده است.

200 میلیارد تومان برای اجرای طرح های زیست محیطی در نظرآباد لازم است

شهریار آقایی در ادامه اظهار داشت: برای بررسی وضعیت مشکلات ناشی از نفوذ پسماندهای صنعتی در آب های زیرزمینی، دستگاههای اجرایی موظف به ارائه طرح هایی برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و سلامت شهروندان نظرآبادی هستند.

آقایی ادامه داد: آسیب های زیست محیطی ناشی از نفوذ فاضلاب های صنعتی و خانگی به سفرهای آب زیرزمینی توسط کارشناسان این حوزه در حال مطالعه و بررسی است و اگر برای حل این مشکل راه حل علمی اندیشیده نشود سلامت بسیاری از شهروندان به خطر می افتد.

این مسئول با اشاره به بودجه پیشنهادی برای اجرای طرح بررسی آسیب های زیست محیطی و اجرای برنامه هایی در جهت ارتقاء سلامت شهروندان نظرآبادی افزود: بودجه پیشنهادی برای این طرح بیش از 200 میلیارد تومان برآورد شده است که با عزم ملی این اعتبار تامین و به مرحله اجرا در خواهد آمد.



فرماندار نظرآباد در پایان با اشاره به جذب سرمایه گذار خصوصی برای اجرای طرح ارتقاء زیست محیطی تصریح کرد: با مشارکت بخش خصوصی می توان در آینده نزدیک شاهد رفع مشکلات زیست محیطی در رابطه با دفع پسماندهای صنعتی و خانگی شد و در این میان فرمانداری نظرآباد از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت های ویژه ای خواهد داشت.



