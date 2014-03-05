افشاگران بزرگ سخنران کنفرانس فناوری تگزاس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سه نفر از شرکت کنندگان کنفرانس فناوری که هفته آینده در تگزاس برگزار می شود، با ویدیو کنفرانس برای حضار سخنرانی می کنند. این سه نفر به دلیل این که توسط دولت آمریکا تحت تعقیب اند، نمی توانند برای شرکت در این کنفرانس وارد خاک این کشور شوند.

در میان این سخنرانان "ادواد اسنودن" افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا دیده می شود که از طریق تله کنفرانس و از روسیه در بحث زنده این کنفرانس مشارکت می کند. همچنین "جولیان آسانژ" موسس سایت افشاگر ویکی لیکس و "گلن گرین والد" روزنامه نگاری که اقدام به انتشار گزارش های افشاگرانه اسنودن در گاردین کرد از دیگر سخنرانان کنفرانس فناوری در شهر آستین تگزاس هستند.

در بیانیه ای که از سوی برگزارکنندگان این کنفرانس منتشر شده موضوع سخنرانی اسنودن روش های حفاظت از اطلاعات شخصی میلیونها کاربر ارتباطات نوین عنوان شده است. روز شنبه نیز آسانژ 42 ساله که بیش از یک سال است در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، با موضوع تحقیقات در مورد اسناد طبقه بندی شده و از راه دور در کنفرانس شرکت می کند.

همچنین روز دوشنبه قرار است گرین والد در مورد جاسوسی اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا سخنرانی کند. این سخنرانی از راه دور و از مکانی در برزیل انجام خواهد گرفت. گفتنی است تمامی این افراد به دلیل اقدامات افشاگرانه خود در مورد اقدامات جاسوسی و نقض حقوق شهروندان جهان توسط دولت آمریکا، تحت تعقیب هستند.