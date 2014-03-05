ساخت 16 مدرسه با 224 کلاس درس در شهرستان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان چهارشنبه شب با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، داود محمدی و روح الله عباسپور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، به ریاست مرتضی روزبه استاندار، در محل سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.



سالار قاسمی در این جلسه گفت: برای تامین نیازهای خود در مناطق مختلف شهرستان از جمله پونک به شش قطعه زمین برای ساخت 120 کلاس درس، در ناحیه دو هم 11 پروژه نیم تمام داریم و در منطقه ملاصدرا، ولایت و سورتک 12 قطعه زمین برای دایرکردن 200 کلاس درس با 113 میلیارد ریال اعتبار، در شهرستان البرز 16 قطعه زمین برای ساخت 224 کلاس نیازداریم با 70 میلیارد ریال اعتبار نیازداریم که باید تامین شود.



وی افزود: برای سال آینده با کمبود فضای آموزشی روبرو خواهیم شد که امیدواریم نمایندگان، استاندار و شهردار برای آن چاره ای بیندیشند.



قاسمی با اشاره به داهمیت احداث خانه معلم در شان فرهنگیان استان تصریح کرد: بهترین راه تجلیل از معلمان کمک به ساخت خانه معلم برای استفاده عموم فرهنگیان، توسعه فضای درمانگاه تخصصی فرهنگیان، واگذاری اردوگاه شهید بابایی در نزدیکی نیروگاه به آموزش و پرورش است که از نمایندگان انتظار همکایر داریم.



وی مهمترین چالش های آموزش و پرورش استان را پرداخت دیون فرهنگیان و کمبود فضای آموزشی ذکر کرد و یادآورشد: با تقویت فعالیت های پژوهشی تلاش می کنیم ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی و راه اندازی شورای مشاوران مدیرکل به کیفی سازی فعالیتها همت گمارده ایم.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: مراسم تجلیل از معلمان باید در طراز ملی برگزار شود و با همراهی همه صاحب نظران امیدواریم بخوبی از معلمان تقدیر شود.



وی بیان کرد: تلاش می کنیم با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری قزوین موزه فرهنگ و آموزش در ایام نوروز افتتاح شود که اسناد 100 ساله آموزش و پرورش به این مکان منتقل خواهد شد.

محمدی: کاری کنیم معلمان در اذهان عمومی جایگاه داشته باشند



در ادامه داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در تجلیل از معلمان به گونه ای عمل کنیم تا شان فرهنگیان بخوبی حفظ شود و کار فرهنگی در این زمینه مهم است.



وی افزود: باید کاری کنیم تا جایگاه معلمان در اجتماع بخوبی تبیین و حفظ شود و نگاه ما به این افراد تاثیرگذار مقطعی و مناسبتی نباشد.



محمدی توجه به کارهای پزوهشی و توجه به محتوای کتب درسی متناسب با نیاز دانش آموزان را ضروری خواند و خواستار فعالیت های پژوهشی در این زمینه شد.



عباسپور: رسیدگی به معیشت فرهنگیان را جدی بگیریم



روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اظهارداشت: در تجلیل از معلمان استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، رسانه ها و صدواسیما مهم است که در این میان دستگاههای اجرایی هم می توانند کمک کنند.



وی افزود: می توان قطعه زمینی را با تغییر کاربری برای استفاده معلمان پیش بینی کرد تا بخشی از نیاز فرهنگیان برطرف شود.



در ادامه برخی از اعضاء دیدگاههای خود را برای تجلیل از مقام معلم بیان کردند.





























