416 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان عصر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر اظهار داشت: برای ساخت دو میلیون واحد مسکن مهر در سطح کشور 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و مردم نیز70 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی 180 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های زیربنایی سرمایه گذاری می‌کند که تاکنون 150 هزار میلیارد تومان برای ساخت طرح‌های زیربنایی مانند راه، مسجد، مدرسه، فضای تفریحی وبرق، آب، گاز و دیگر طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های 17 شهر جدید کشور، بیان داشت: از 25 شهر جدید طراحی شده در سطح کشور، 17 شهر جدید اجرا شده است که 15 شهر جمعیت پذیر هستند.

رفع مشکلات زیربنایی مسکن مهر نیاز همکاری همه دستگاه‌ها است

وی با اشاره به ساخت 416 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید، خاطرنشان ساخت: 14 استان دارای شهرهای جدید هستند که 12 استان دارای مسکن مهر هستند.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حل مشکلات شهرهای جدید، افزود: تلاش کرده‌ایم تا مشکلات این شهرها به حداقل برسد و واحدهای تحویلی کمترین مشکل را داشته باشند.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های برای رفع مشکلات مسکن مهر، افزود: تلاش می‌کنیم تا امکانات زیربنایی مانند اب و برق و زیرساخت‌هایی چون اماکن تفریحی و رفاهی و آموزشی برای این مجتمع‌ها فراهم شود.

نریمان از طراحی شهر جدید عالی‌شهربرای جمعیت بالای یک صد هزار نفر خبر داد و افزود: در حال حاضر 13 هزار نفر در این شهر ساکن هستند که تا دو سال آینده جمعیت این شهر 20 هزار نفر دیگر اضافه می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت طرح‌های اجرا شده در شهر جدید عالی شهر، گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای در دست اجرای این شهر با ارائه خدمات زیرنایی و حل برخی مشکلات افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.