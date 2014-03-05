موفقیت شهرداری خرم آباد درگرو مدیریت جهادی است/ ضرورت توجه به معماری ایرانی - اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خرم آباد گفت: اعضای شورای شهر خرم آباد باید با هماهنگی، همفکری و همدلی و با سعه صدر ضمن حفظ جایگاه شورا و تعامل سازنده با شهردار در راستای اجرای وظایف قانونی خود گام بردارند.

وی افزود: نعمت خدمتگزاری بزرگترین نعمت معنوی است که خداوند به انسان بخشیده و کسی که خداوند توفیق خدمتگزاری به خلق را به وی عطا کرده است باید قدردان این نعمت باشد و عزم خود را برای خدمت صادقانه جزم کند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اعضای شورای شهر و شهردار باید به رای و عهد و پیمان خود با مردم وفادار باشند تصریح کرد: مردم به شما رای داده اند بنابراین شما باید با قدرت و قوت به مردم خدمت کرده و پاسخگوی اعتماد آنها باشید.

وی در ادامه شهرداری را میدانی برای خدمتگزاری دانست و اظهار داشت: خرم آباد در گذشته شهری آباد و سرسبز بوده و گویای آن آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی و گردشگری آن است اما متاسفانه این شهر در حال حاضر از لحاظ عمرانی وضعیت خوبی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد در ادامه گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدیریت جهادی حرکتهای جهادی می طلبد و اگر می خواهید خرم آباد رشد کند و به جایگاه واقعی خود برسد باید با همت بلند، اراده، انگیزه، حرکت و مدیریت جهادی عمل کنید و در این راه شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و شهرداران آنها را الگوی خود قرار دهید.

وی همچنین داشتن برنامه های عمران شهری، انجام کارهای کارشناسی شده، مطالعه و کارشناسی قبل از اجرای پروژه، نظارت مستمر در طول اجرای پروژه و در نهایت ارائه گزارش عملکرد به مردم را در اجرای برنامه ها و پروژه های شهری دارای اهمیت فراوان دانست.

وی گفت: اعضای شورای شهر و شهرداری باید با همکاری مبتنی بر قانون از باند بازی، تبعیض و اختلافات قومی و قبیله ای پرهیز کنند زیرا دامن زدن به این مسائل قبل از همه چیز بر خود شهردار و اعضای شورا تاثیر می گذارد.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه توجه به برنامه ها و درخواست های مردم را موجب تکریم و جلب اعتماد مردم دانست و تصریح کرد: حفظ سلامت مدیران شهری، انضباط مالی، جلوگیری از اسراف و اقدامات مالی نسنجیده و ارائه گزارش و اخبار کاری مانع فساد مالی می شود.

امام جمعه خرم آباد در این دیدار توجه به مسائل زیر ساختی و مبلمان شهری، طراحی معماری شهری مبتنی بر سبک زندگی اسلامی، توجه یکسان به تمام نقاط شهر و زیبا سازی و نظافت آنها را از نکات دیگر قابل توجه در مدیریت شهری برشمرد.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: شهرداری درآمد خود را از مالیات و عوارض مردم تامین می کند و موظف است ماحصل رنج و تلاش مردم را در جهت رشد و تعالی عمرانی شهر صرف کند.

وی در پایان حفظ حرمت عزاداری های ایام فاطمیه در کنار جشن های سال نو را نکته کلیدی دیگر برشمرد و گفت: شهرداری نباید نسبت به مناسب های دینی و تغییر فضای شهر در این ایام بی توجه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان یادآور شد: انتظار می رود شهرداری به محض شروع ایام فاطمیه بیرق ها و پرچم های عزا را در میادین و خیابان های شهر برافراشته کند چون اعتقادات دینی مردم مایه حیات آنهاست و به امید خدا توجه به این موضوع منشأ خیر و برکت در استان خواهد بود.