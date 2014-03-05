به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر اظهار داشت: شهر جدید عالی شهر دارای ظرفیت بالایی برای توسعه است و طرح توسعه ان برای یک‌هزار هکتار طراحی شده است و در حالی که در حال حاضر 13 هزار نفر در این شهر ساکن هستند ولی این شهر برای سکونت 100 هزار نفر طراحی شده است.

وی با اشاره به اجرای عالی‌شهر طرح‌ها و برنامه‌های مختلف زیربنایی و روبنایی در شهر جدید عالی‌شهر، افزود: شهر عالی‌شهر با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در آینده نزدیک به یکی از بهترین شهرهای کشور تبدیل می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم مطالعه و اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب عالی شهر، اضافه کرد: با بررسی‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته این مهم توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مطالعه و اجرا خواهد شد.

لزوم اجرای طرح روشنایی جاده ورودی عالی شهر

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرح روشنایی جاده ورودی این شهر، تصریح کرد: تکمیل فضاهای اموزشی و همچنین ورزشی و بهداشتی و درمانی این شهر نیز با جدیت دنبال شود و زیرساخت‌های لازم در سال آینده اجرا شود.

سالاری افزود: باید همه امکانات و زیرساخت‌های برای زندگی مطلوب در این شهر ایجاد شود و باید فضاهای تجاری نیز در این شهر به خوبی توسعه یابد.

وی با اشاره به اهمیت استقرار شهرداری در شهر جدید عالی‌شهر، گفت: در این شهر هم شرکت عمران عالی شهر فعالیت می‌کند و شهرداری هم در این شهر مستقر می‌شود تا شاهد پیشبرد اهداف مورد نظر برای توسعه این شهر باشیم.

استاندار بوشهر خواستار تلاش برای جلوگیری از زمین خواری در عالی‌شهر شد و بیان داشت: باید امکانات لازم برای توسعه آینده این شهر نیز فراهم شود و طراحی و اجرای نماد عالی‌شهر نیز اجرا شود.