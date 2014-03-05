به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجید دوهندو عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده های شاهد و ایثارگر افزود: تفکر و فرهنگ ایثار و شهادت از اصلی ترین ابزارهای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نشر ارزش‌ های معنوی و اخلاقی با شمیم خون شهیدان تاثیر بسزایی در ارتقای سجایای اخلاقی جوانان دارد، اظهارداشت: امید و انگیزه برای مبارزه با استکبار جهانی و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی یکی از نتایجی است که به دنبال نشر این ارزش ها حاصل می شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: رسیدگی، خدمت‌ رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

وی افزود: حضور خانواده های شهدا در تمامی صحنه‌ های انقلاب یادآور رشادت ‌ها، فداکاری ‌ها و اخلاص شهیدان است.

دوهندو با بیان اینکه به برکت خون‌ های پاک شهدا درخت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بارور شده است، افزود: دیدار با خانواده شهدا زمینه ‌ساز اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی در ادامه با اشاره به نقش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با جنگ نرم استکبار جهانی اظهارداشت: استکبار جهانی علاوه بر واهمه از صدور پیام انقلاب اسلامی به سایر کشورها، انتقال این پیام حیاتبخش به نسل های آینده را نیز مخالف منافع شیطانی خود می داند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تاکید کرد: بنابراین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه و تربیت فرزندان در فضای معنوی و بسیجی عامل مهمی در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سدی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با تهاجم فرهنگی تاکید کرد.