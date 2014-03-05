به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه عمرانی استانداری کرمانشاه که با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین مشکل شهر کرمانشاه در سالهای اخیر کمبود اعتبار است که یک رکود را به وجود آورده است.

قربانی گفت: از سال 89 تا کنون در حوزه تجهیزات حمل و نقل عمومی با مشکلات فراوانی مواجهیم که یکی از عمده ترین آنها فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی است به گونه ای که هیچ اتوبوسی به ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه اضافه نشده است.

وی افزود: مشکلات بافت فرسوده کرمانشاه و بازسازی آنها نیز یکی از مسائلی است که پیش روی مدیریت شهری در استان کرمانشاه قرار دارد.

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: بودجه شهرداری کرمانشاه به اندازه کافی نیست و در این شرایط برخی از نهادها به دنبال اخذ مالیات از شهرداری هستند.